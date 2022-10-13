بري عرض للاوضاع مع السفير المصري

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان ياسر علوي ، حيث جرى عرض لتطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة العلاقات الثنائية بين البلدين .

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