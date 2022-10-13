ابراهيم: دفعة النازحين المقبلة ستضم 1600 شخص... وماذا عن جوازات السفر؟

Advertisement

أشار المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم إلى أن "المعجزة هي التي حمت لبنان ومنعت سقوطه الامني، فحافظت على حد معقول ومقبول امنيا وبمنسوب فوق الوسط. وذلك طبعا بفضل الجيش اللبناني وكل الاجهزة الامنية التي تعاني من الانهيارات المالية والاقتصادية. ولكن الأهم من كل ذلك يعود الى اخلاق الشعب اللبناني والروح الوطنية المتمكّنة منه وايمانه بوطنه وأمله بأنه سيعود وينهض".كلام ابراهيم جاء خلال اسقباله وفداً من نقابة محرري الصحافة في مكتبه في المديرية، إذ قال عن تشكيل الحكومة: "كلنا امل ان تشكل حكومة جديدة بكامل المواصفات الدستورية، ولو ان الوقت اصبح ضيقا، وأننا نستطيع تجاوز هذه المشكلة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية"، مشدداً على أنه "يجب ان ننتخب الرئيس ضمن المهلة الدستورية وقبل 31 من الشهر الجاري. وان يكون رئيسا توافقيا قادرا على التواصل مع الجميع في الداخل والخارج".وعن استكمال الاجراءآت المتعلقة بالإتفاق حول الحدود البحرية، اوضح ان "وفدا لبنانيا سيشكل لمتابعتها من ضمن الروزنامة المقررة"، وقال: "لا داع لاصدار مرسوم جديد بشأن الحدود البحرية، فالمرسوم 6433 المودع لدى الامم المتحدة منذ العام 2011 لم يطرأ عليه اي تعديل لجهة الخط البحري والاحداثيات المرفقة به".وكشف اللواء ابراهيم ان "عدد السوريين الموجودين في لبنان بلغ ما يقارب مليونين و80 ألفا بمن فيهم النازحين".وعن الآلية التي ستعتمد لاستئناف قوافل العودة الآمنة والطوعية قال: "هي نفسها التي اعتمدناها منذ العام 2017 وأسفرت عن اعادة ما يقارب 485 الفا. وأن الدفعة المقبلة ستضم 1600 نازح ننتظر الاجوبة بشأنهم من السلطات السورية للبتّ بموعد اعادتهم. نحن لم ولن ننتظر ضوءا اخضر من احد لاستئناف قوافل العودة، ولا احد سمح لنا من قبل ولا سأل. وإن كان هناك من تغيير في الموقف الاوروبي من موضوع العودة، فذلك يعود الى ما تركته قوافل الهجرة غير الشرعية التي تطرق ابوابهم، وأن هذا الامر قد يُغيّر في المقاربة الدولية لهذا الملف، فنحن في لحظة سياسية مؤاتية للعمل على اعادة هؤلاء الى بلادهم".وعن الوضع الامني، قال: "انه ممسوك ونحن كأجهزة امنية نتحسّب للأسوأ في كل المناطق".وعن الحديث عن مجموعات ارهابية دخلت لبنان، قال: "اننا نرصد كل تحرك مشبوه ونتعامل معه لدرء اي خطر يهددنا. والاهم من كل ذلك أنه ليس هناك من بيئة حاضنة للارهاب والارهابيين في اي منطقة من لبنان بعد ان بات كل مواطن خفيرا".وعن موعد انتهاء أزمة جوازات السفر، قال: "ان المديرية العامة ستتسلّم منتصف الشهر المقبل ما بين 50 و100 ألف جواز سفر جديد، وسيشكل ذلك انفراجا جزئيا قبل ان تصل دفعة المليون بعد نحو اربعة اشهر".وعن الضغط الحاصل على المنصة الخاصة بحجز المواعيد، اوضح اللواء ابراهيم انه "خلال عمليات التنقية التي بدأناها على المنصة ادت الى اكتشاف ما يقارب الـ 100 الف طلب وهمي، وهي التي تسببت بتحديد مواعيد بعيدة الامد لطالبيها".