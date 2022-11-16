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متفرقات

موظفو "تويتر" بين خياري الساعات الطويلة أو الفصل!

Lebanon 24
16-11-2022 | 16:26
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طلب الرئيس الجديد لشركة "تويتر" إيلون ماسك من الموظفين الاختيار بين أن يكونوا ملتزمين جدا عبر العمل ساعات طويلة، أو خسارة وظائفهم بحلول الخميس، وفق ما جاء في مذكرة داخلية نشرتها عدة وسائل إعلام أميركية، وأوردتها "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وتعرّض ماسك لانتقادات كثيرة بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في الشركة التي اشتراها بمبلغ 44 مليار دولار الشهر الماضي.

وطرد 50% من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص، وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة، بينما قوبلت محاولاته لإصلاح تويتر بفوضى وتأخير.
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