طرق مؤثّرة من شأنها أن تساعدك على إدارة قروضك.. هذه أبرزها

يضطر كثير من الناس تحت ضغوط الحياة المستمرة للحصول على قروض عديدة لتغطية المصاريف المعيشية المختلفة، مثل رسوم المدراس والجامعات للأولاد، أو شراء شقة سكنية، أو سيارة، أو بكل بساطة لسداد تكاليف الحياة اليومية مع غلاء الأسعار، وارتفاع التضخم عاما بعد عام.. فكيف يمكن إدارة هذه القروض؟

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الخطوة الأولى والأهم هي معرفة قروضك وديونك بشكل صحيح، وعلى خلاف المتوقع، فكثير من الناس الذين يغرقون بالديون، ويأخذون القرض تلو الآخر، لا يعرفون بدقة مستحقات ديونهم وفوائدها، وأقساطها، ومواعيد سدادها، والفوائد الأخرى المترتبة على التأخر في سدادها، وغيرها من الأمور الواجب معرفتها لإدارة الديون بشكل علمي سليم. فالوعي يحل نصف المشكلة.

ثانيًا، تشير دراسات إلى أن سداد الديون على طريقة كرة الثلج المتدحرجة هو أمر مؤثّر، فهذه طريقة جيدة للتعامل مع القروض المتعددة، لنفترض مثلا أن عليك قرضا شخصيا من البنك، وقرضا آخر لشراء سيارة، وقرضا ثالثا لشقة سكنية، فعليك أن تركز أولا على تسريع سداد واحد من هذه الديون الثلاثة مع بقاء الالتزام بالقسط الشهري للديون الأخرى.

من ناحية أخرى، من الممكن اللجوء إلى عملية توحيد الديون، فهذه طريقة جيدة لتخفيف عبء القروض والأقساط الشهرية العديدة الواجب دفعها مع كل راتب. لنفترض أن لديك 3 قروض من 3 جهات مختلفة، سواء كانت بنوك أو مؤسسات إقراض خاصة أو حكومية، وتدفع 3 أقساط شهرية تستهلك راتبك ودخلك.



هنا تنصح الدراسات بتوحيد هذه القروض من خلال أخذ قرض شخصي، أو "قرض توحيد الديون" لسداد جميع قروضك الحالية المتعددة ذات الفائدة العالية، والإبقاء على قرض واحد فقط له قسط شهري واحد بدلا من دفع 3 أقساط شهرية معا.

كذلك، تعتبر رفع الأقساط الشهرية مع كل زيادة جديدة في الراتب أو الدخل إحدى أبسط الطرق لإدارة القروض. ففي حالة ارتفاع الدخل، بدلًا من تبذير المبلغ الإضافي، قم بزيادة القسط الشهري الذي تدفعه لسداد قرضك. من خلال زيادة هذه الأقساط في كل مرة تحصل فيها على زيادة في الراتب، فإنك تقطع أشهرا أو حتى سنوات من سداد القروض الخاص بك، ويمكنك توفير المال على الفوائد أيضا.(الجزيرة)