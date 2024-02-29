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متفرقات
سرق حصانًا كبيرًا ولن تصدقوا أين حاول أن يخفيه.. إقرأوا التفاصيل!(فيديو)
Lebanon 24
29-02-2024
|
10:32
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يواجه شاب يبلغ من العمر 19 عامًا السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات بتهمة سرقة حصان ومحاولة إخفائه فى شقته بالطابق الثالث من مبنى سكنى، حيث تلقى ضباط الشرطة فى بولندا، مكالمة طوارئ حول رجل يحاول قيادة حصان إلى الطوابق العليا من مبنى سكني محلي، حيث اعتقدوا أنها كانت مزحة ذكية، ومع ذلك، كان صاحب البلاغ جادا فى حديثه، وأصر على وجود حصان كبير على سلم المبنى الذى يسكنه وهو يشق طريقه إلى الأعلى، وأن السكان بحاجة إلى مساعدة الشرطة.
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وأرسلت الشرطة على مضض طاقما للتحقيق، لكنهم صدموا عندما اكتشفوا أن قصة المتصل قد تم التحقق منها، كان هناك بالفعل حصان كامل النمو يقوده شاب إلى الطوابق العليا من المبنى السكني، ويبدو أنه يتجادل مع الجيران الساخطين الذين يحاولون إيقافه، وفقا لـ oddity central.
وعلم الضباط فى وقت لاحق أن المواطن الذى لم يذكر اسمه كان يحاول قيادة الحصان إلى شقته فى الطابق الثالث، وقد سرقه ويحاول إخفاءه.
ومن الواضح أنه لم يفكر أبدا فى مدى وضوح هذه العملية، أو كيف سيحتفظ بفرس كامل النمو فى شقته المكونة من غرفتي نوم إذا تمكن من إدخالها من الباب الأمامى.
وقدّر ضباط الشرطة سعر الحصان بنحو 15 ألف زلوتي بولندي ما يعادل 3800 دولار. وتمكنوا من إعادة الحيوان إلى صاحبه الذى أبلغ بالفعل عن سرقته.
أما المتهم صاحب الـ 19 عاماً والذى حاول إخفاء الحصان المسروق فى شقته، فقد اتُهم بالسرقة ويخاطر بقضاء ما يصل إلى 5 سنوات خلف القضبان.(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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