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معلومات تكشف للمرة الأولى.. الأمير فيليب أضحك الملكة بـ"كلمات غير لائقة"

Lebanon 24
15-04-2021 | 18:18
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قال خبير في شؤون العائلة المالكة في بريطانيا، إن الأمير فيليب كان يعلم أنه يريد الزواج من الملكة إليزابيث منذ سن 18 عاما، وكان يغازلها كثيرا، وبكلام غير لائق أحيانا، من أجل رسم الابتسامة على وجهها.



وأكد روبرت جوبسون، كاتب السيرة الملكية، بينما كان يحلل لقطات من خطوبتهما عام 1947، أن الأمير فيليب كان طوال الوقت يقول أشياء من الواضح أنها غير لائقة في حين ان الملكة إليزابيث تضحك.

وقد لاحظ جوبسون ذلك من خلال تحليل لقطات للزوجين معًا في اليوم الذي أعلنا فيه بشكل رسمي عن نيتهما الزواج في 9 تموز من ذلك العام، وفق ما صرح لبرنامج تلفزيوني محلي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والتقى دوق إدنبرة، الذي توفي عن 99 عامًا في قلعة وندسور يوم الجمعة، بالأميرة إليزابيث عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا فقط في حفل زفاف ابنة عمه، الأميرة مارينا اليونانية، وكتبت له خلال فترة المراهقة.

وانخرط الأمير فيليب والملكة إليزابيث في علاقة سرية في عام 1946، قبل أن يعطيهما والدها الملك جورج السادس الإذن بالزواج في أبريل 1947.


وقال جوبسون في تحليله للقطات الخطوبة: "إنها تحاول أن تتصرف بنفسها وأن تبدو رسمية، ثم يقول هو (الأمير فيليب) شيئًا، فيرتفع كتفاها، وهي تضحك فقط. إنه يجعلها تضحك طوال الوقت، وهو يغازلها طوال الوقت".

وشرح جوبسون كيف كان الأمير فيليب يعتقد دائمًا أنه سيتزوج ملكة المستقبل، وقال: "عندما ركب فيليب أول سفينة للبحرية الملكية أخبر القبطان حينها أنه سيتزوج الأميرة إليزابيث، عندما كان عمره 18 عامًا".

وأشار إلى وجود "جاذبية واضحة" بين الزوجين منذ البداية، مرجحا ان يكون الأمير فيليب هو من اقترح الزواج على الملكة إليزابيث، قائلا: "لا أعتقد أنه طلب حتى إذنًا من الملك".

وقد تزوج الأمير فيليب والملكة إليزابيث في وستمنستر أبي في 20 تشرين الثاني 1947 وتم الاحتفال بزواجهما، وهو أول احتفال ملكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في جميع أنحاء البلاد.

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