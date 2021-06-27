الشرطة الصينية تنقذ أغناما كانت على وشك الغرق (فيديو)

يقوم أفراد الشرطة بمهام نبيلة هدفها حماية أرواح الناس وممتلكاتهم من أي خطر يهددها، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يرصده مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الصينية يحاولون إنقاذ أغنام على وشك الغرق.ولهذا السبب توفر الحكومات لأفراد الشرطة كل ما يلزم لآداء مهامهم بالكفاءة المطلوبة على مدار الساعة، وفي أي مكان يستدعي وجودهم، حتى إذا كان ذلك فيه تهديد مباشر لحياتهم.ورغم أن طبيعة عمل أفراد الشرطة تتطلب امتلاكهم أسلحة خاصة ومركبات تقلهم، إلا أن بعض المهام لا تتطلب منهم سوى الشجاعة واتخاذ قرارات وقتية لحماية مصالح الناس.