متفرقات

حالة انتحار جديدة... عنصر في قوى الامن يطلق النار على نفسه!

Lebanon 24
24-12-2021 | 03:14
A-
A+
Doc-P-900285-637759386119091719.jpg
Doc-P-900285-637759386119091719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم المدعو"ع. ب"على الانتحار بمحلة المنيه شمال لبنان وبحسب معلومات ميدانيه افادت ان الشخص المنتحر يعاني من مشاكل صحية،ويذكر ان "ع.ب " عنصر بقوى الامن الداخلي

وقد حضرت قوى الأمن الداخلي وبوشرت التحقيقات.
مواضيع ذات صلة
جثة وأجهزة أمنية... ماذا جرى في المنية؟
lebanon 24
25/12/2021 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بحادث سير على أوتوستراد المنية الدولي
lebanon 24
25/12/2021 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فتاة قفزت تحت المترو محاولة الانتحار لكنها خرجت سليمة! (فيديو)
lebanon 24
25/12/2021 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24
حاول الانتحار تحت عجلات المترو... ولكن حدث ما لم يتوقعه
lebanon 24
25/12/2021 09:28:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المنية

انتحار

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website