حالة انتحار جديدة... عنصر في قوى الامن يطلق النار على نفسه!

أقدم المدعو"ع. ب"على الانتحار بمحلة المنيه شمال لبنان وبحسب معلومات ميدانيه افادت ان الشخص المنتحر يعاني من مشاكل صحية،ويذكر ان "ع.ب " عنصر بقوى الامن الداخلي



وقد حضرت قوى الأمن الداخلي وبوشرت التحقيقات.