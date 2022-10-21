ماذا يريد "التيار الوطني الحر" من الحكومة الجديدة؟

Advertisement

خروج عون من بعبدا سيفرض على "التيار" عدة قواعد سياسية اولها انه لن يكون حزب العهد وبالتالي فإن نفوذه داخل المؤسسات سيصبح اقل بكثير، وعليه فهو يعمل على توسيع حضوره الحكومي لكي يحافظ على نوع من التوازن في وجه خصومه السياسيين الذين سيعلنون الانتصار عليه.لكن تكبير الحصة الحكومية لن يكون كافياً خصوصا ان "التيار" يبحث دائما عن وزير اكثر نشاطاً من زملائه ليكون قادراً على فتح الملفات وعرقلتها وانتزاع الحصة العونية داخل مجلس الوزراء، بمعنى اخر يريد "التيار" باسيلاً اخر في الحكومة ويحاول الهروب من توزير شخصيات مهادنة لان تجربته معها كانت سيئة بنظره.لذلك فإن مطالب "التيار" لا تنحصر بتوسيع الحصة الوزارية عددياً، بل بتغيير بعض الوجوه والحفاظ على وجوه اخرى، وهذا يفسر مطالبته بتوزيع بعض القياديين والنواب الحاليين الذين يعتبرون من صقور الحالة العونية والمقربين جدا من باسيل لكي يضمن الاخير قدرتهم على الحضور السياسي.الحراك السياسي العوني قد يتراجع في الايام المقبلة كما ان بعض المطلعين يعتبرون ان تنازل باسيل حكوميا قد لا يتأخر لانه لن يضع نفسه في مواجهة الرأي العام في حال بقاء حكومة تصريف الاعمال، ولن يتحمل مسؤولية تعطيلها في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية...من غير المتوقع ان تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون من دون الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، اذ يبدو ان الايام الاخيرة ستكون حاسمة للاتفاق على تشكيلة وزارية غير مستفزة للافرقاء السياسيين ويحصل فيها "التيار" على حد مقبول من مطالبه.