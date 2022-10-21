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خاص
ماذا يريد "التيار الوطني الحر" من الحكومة الجديدة؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
21-10-2022
|
05:00
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يعمل "التيار الوطني الحر" بشكل جدي على تحسين حصته الحكومية وهو لا يخفي ذلك في وسائل الاعلام، حتى انه يهدد بنوع من الفوضى السياسية في حال فشلت مساعي تشكيل الحكومة التي يريدها وفق شروطه، من هنا يعمل "التيار" على اكثر من جبهة حكومياً وشعبياً.
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حسم الرئيس ميشال عون مسألة خروجه من قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته اذ بات مستحيلاً ان يبقى في القصر بعد انتهاء عهده كما حاول بعض مستشاريه اقناعه وذلك بسبب الرفض الشعبي والسياسي الكبير، حتى ان بعض حلفاء العهد لم يستطع التعايش مع مثل هذا التوجه وما سيتبعه.
خروج عون من بعبدا سيفرض على "التيار" عدة قواعد سياسية اولها انه لن يكون حزب العهد وبالتالي فإن نفوذه داخل المؤسسات سيصبح اقل بكثير، وعليه فهو يعمل على توسيع حضوره الحكومي لكي يحافظ على نوع من التوازن في وجه خصومه السياسيين الذين سيعلنون الانتصار عليه.
لكن تكبير الحصة الحكومية لن يكون كافياً خصوصا ان "التيار" يبحث دائما عن وزير اكثر نشاطاً من زملائه ليكون قادراً على فتح الملفات وعرقلتها وانتزاع الحصة العونية داخل مجلس الوزراء، بمعنى اخر يريد "التيار" باسيلاً اخر في الحكومة ويحاول الهروب من توزير شخصيات مهادنة لان تجربته معها كانت سيئة بنظره.
لذلك فإن مطالب "التيار" لا تنحصر بتوسيع الحصة الوزارية عددياً، بل بتغيير بعض الوجوه والحفاظ على وجوه اخرى، وهذا يفسر مطالبته بتوزيع بعض القياديين والنواب الحاليين الذين يعتبرون من صقور الحالة العونية والمقربين جدا من باسيل لكي يضمن الاخير قدرتهم على الحضور السياسي.
الحراك السياسي العوني قد يتراجع في الايام المقبلة كما ان بعض المطلعين يعتبرون ان تنازل باسيل حكوميا قد لا يتأخر لانه لن يضع نفسه في مواجهة الرأي العام في حال بقاء حكومة تصريف الاعمال، ولن يتحمل مسؤولية تعطيلها في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية...
من غير المتوقع ان تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون من دون الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، اذ يبدو ان الايام الاخيرة ستكون حاسمة للاتفاق على تشكيلة وزارية غير مستفزة للافرقاء السياسيين ويحصل فيها "التيار" على حد مقبول من مطالبه.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
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