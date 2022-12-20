رئيسها ملتزم بالدستور "حصرًا".. هل من اجتماع جديد للحكومة في الأفق؟!

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فعلى الرغم من أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبدى أقصى ما يستطيع من "ليونة ومرونة" بعد الجلسة، تُرجِمت "انفتاحًا" على الوزراء المتحفّظين والمعترضين، المحسوبين تحديدًا على "التيار الوطني الحر"، من خلال التجاوب مع مطلبهم عقد لقاء "تشاوري"للاتفاق على "آلية العمل"، بدا وكأنّ الأمور عادت إلى مربعها الأول، مع تراجع البعض عن "الإيجابية"، وعودتهم إلى نغمة "المراسيم الجوالة"، كبدل عن اجتماع الحكومة.ومع أنّ الرئيس ميقاتي أعلن خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي الإثنين، أن "لا شيء طارئًا في الوقت الراهن يستدعي عقد جلسة"، تتداول الأوساط السياسية معلومات عن جلسة قريبة، قد "تفرضها" سلسلة من الاستحقاقات الأساسيّة، وعلى رأسها ترقيات الضباط، التي لا يمكن القفز فوقها، باعتبار أنّها محكومة بمهل قانونية واضحة، فهل تجتمع الحكومة من جديد قريبًا؟ وكيف يقاربها رئيسها مثل هذا الأمر؟!صحيح أنّ رئيس الحكومة استبعد في تصريحاته أمام مجلس نقابة المحررين عقد جلسة جديدة للحكومة في القريب العاجل، باعتبار أن "لا شيء طارئًا" يستدعي ذلك، إلا أنّه كان واضحًا في الوقت نفسه، لجهة التأكيد أنّه لن يتردّد في دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد "عند الضرورة والحاجة"، مشدّدًا على أنّ ما يقوم به يندرج في خانة "صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد".وبهذا المعنى، حرص الرئيس ميقاتي، وفق العارفين، على توجيه أكثر من "رسالة" في أكثر من اتجاه، خصوصًا إزاء "المجاهرين بالتعطيل"، الذين يصرّون على افتعال "أزمة" من اجتماع الحكومة، وكأنّ الشلل الذي تتخبّط به الدولة لا يكفي، وهو تعمّد في هذا السياق التذكير بأنّ "وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط برئيس الحكومة حصرًا"، في رسالة "ضمنية" لمن حاولوا الإيحاء بأنّ الوزراء جميعًا يجب أن يوافقوا عليه بغياب رئيس الجمهورية.وإذا كان رئيس الحكومة أراد بذلك التصدّي لما يصفها البعض بـ"البِدَع الدستورية"، التي تجعل من كلّ وزير في الحكومة "معطّلاً"، ولو كان بمفرده، فإنّه حرص في الوقت نفسه على تأكيده وقوفه "تحت سقف الدستور"، والتزامه بتطبيق ما ينصّ عليه الدستور، رافضًا في الإطار كلّ "الاجتهادات غب الطلب" من قبيل صيغة "المراسيم الجوالة" التي يصوّرها البعض "حلاً سحريًا"، مع رفضه أيّ "تراجع" عن القرارات التي اتخذت، وصدرت مراسيمها أصلاً.في أكثر من سياق، يمكن فهم مواقف رئيس الحكومة، في التوقيت وفي الشكل كما في المضمون، منعًا لأيّ "سوء فهم" يبدو أنّ بعض القوى السياسية تسعى لجرّه إليه، ولا سيما أنّ بينها من حاول القول إنّ الاجتماع التشاوري الذي عقده شكّل "تراجعًا" عن خطأ "لم يحصل"، علمًا أنّ رئيس الحكومة شرح في أكثر من مناسبة "الحيثيات الدستورية" التي فرضت اجتماع الحكومة سابقًا، وقد تفرضه ذلك لاحقًا، بعيدًا عن أيّ اعتراضات أو تحفّظات.وإذا كان الخلاف "سياسيًا بامتياز"، وفق ما يؤكد العارفون، وإن سعى البعض لتصويره "دستوريًا وقانونيًا"، فإنّ هؤلاء يعتبرون أنّ رئيس الحكومة أراد "وضع النقاط على الحروف"، فهو حين أبدى "الليونة"، أراد ذلك للتعبير عن "حسن نواياه"، وللتأكيد على رغبته بتمرير المرحلة بأقلّ الأضرار الممكنة، ولكنّه لم يتراجع أبدًا عن صلاحيّته بدعوة الحكومة إلى الاجتماع، متى وجد ضرورة لذلك، ربطًا بالأزمات المعيشية المتفاقمة.وأبعد ممّا سبق، فإنّ رئيس الحكومة الذي يرفض أيّ مصادرة لصلاحياته الواضحة في متن الدستور، بعنوان الهواجس والحقوق، لا يمكن أن "يساوم" على مثل هذا الأمر بتاتًا، وهو يرفض التلطّي خلف "التشاور" لتحقيق مثل هذه الغايات، في حين أنّ الحل يبقى سهلاً وواضحًا، وهو أن يقوم مجلس النواب بواجبه، وينتخب رئيسًا جديدًا للجمهورية، لعلّ ذلك يسمح بانتظام المؤسسات بالحدّ الأدنى، بعيدًا عن الصراعات المفتعلة وغير المجدية.قد يكون الخلاف حول اجتماع الحكومة في ظلّ فراغ رئاسي، أمرًا غير محبّذ في الظروف العادية، فكيف بالحريّ في ظروف استثنائية كالتي يمرّ بها لبنان اليوم، والتي لا يجد البعض "حَرَجًا" في "القفز" فوقها، لجعل "الإشكالية" مرتبطة بـ"دستورية" جلسات مجلس الوزراء ليس إلا، علمًا أنّ الحكومة متى اجتمعت بعنوان الضرورة والحاجة، تسعى لملء "فراغ" ترفض القوى المعترضة إياه، أن تعالجه كما يقتضي الدستور بنصوصه الصريحة!