إليز فرح باسيل من تقديم البرامج إلى التمثيل: "ضوي يا نجوم" هديتي في العيد

إنه عيد ميلاد يسوع المسيح، هو عيد الفرح والرجاء والعطاء، صحيح انه يمر على لبنان بغصة نتيجة ما يعيشه من أزمات ولكن يبقى الأمل بغدٍ أفضل وبأن تكون ولادة المخلص ولادة حقيقية للبنان بعد مخاضٍ عسير عاشه اللبنانيون في السنوات الأخيرة.

الميلاد ليس فقط فرحة وهدايا بل هو أيضا مناسبة لاستذكار كل حزين ومقهور ومريض وما أكثرهم في هذه الأيام، ودعمهم .أطفال كثر تلقوا هداياهم في هذه الفترة ولكن يجب ألا ننسى ان أطفالا مرضى في المستشفيات يصارعون من اجل حياتهم في ظل ظروف قاهرة.

في زمن الميلاد أرادت محطة الـ MTV هذه السنة ان تسلط الضوء على قصة حقيقية تجسد معاناة الاهالي والاطفال داخل المستشفيات بسبب عدم توفر الدواء والعلاجات للأمراض المزمنة ولاسيما لمرض السرطان. والقصة عن أم فقدت ابنتها بسبب عدم توفر العلاج.

قصة حقيقية كتبتها ديزيريه فرح المعروفة باسم ديدي ، صاحبة الخبرة الطويلة في برامج الأطفال والبرامج الإنسانية، وقد عاشتها قبل 10 سنوات حيث رافقت طفلة آلمها المرض وكانت نجمة أحد برامجها الا انها توفيت لاحقا وأرادت ان تجسد هذه القصة بمسلسل تلفزيوني من 7 حلقات من إخراج زوجها داني جبور وتمثيل يورغو شلهوب وإليز فرح وبياريت قطريب والطفلة كايت مرجانه وعدد من الممثلين اللبنانيين بُثت الحلقة الأولى منه في 18 كانون الأول على ان تُبث الحلقة الأخيرة اليوم الأحد 25 كانون الأول وسيليها "تيليتون" الساعة التاسعة والنصف مساء على شاشة الـ MTV بهدف تأمين التبرعات لعلاج الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان.

المذيعة ومقدمة البرامج إليز فرح باسيل شاركت في المسلسل في اول تجربة تمثيلية لها بعد نحو 20 سنة في مجال التقديم، وقد لفتت المُشاهدين بأدائها، فماذا تقول عن هذه التجربة وكيف تقيمها؟

تقول إليز في حديث لـ "لبنان 24": "عندما عرضت علي ديدي فرح الدور خفت كثيرا ونحن عملنا سويا لسنوات في البرامج الاجتماعية وهي الرقم واحد في هذه النوعية من البرامج وتعرفني جيدا وأخبرتني انها اختارتني لأنني أم ولأن الدور يشبهني".

وتضيف إليز: "انا لم اعتبر هذا الدور تمثيلي بل هو عمل انساني هدفه ايصال رسالة إنسانية وأتمنى ان أكون قد أوصلتها إلى كل بيت، فليس سهلا دخول قلوب الناس وملامسة مشاعرهم".

وتشدد على ان "ديدي فرح اقتنعت بها كممثلة والفضل لها بخوض هذه التجربة وشكرتها على هذه الثقة"، متمنية ان "تكون هذه التجربة قد لاقت قبولا جيدا لدى المُشاهدين".

وتابعت إليز: "أنا أجسد قصة أم حقيقية فقدت ابنتها وإذا لم اكن أم فعليا لن أعرف قيمة ان يخسر الانسان فلذة كبده، وفي كل بيت لبناني هناك مصائب وامراض لاسيما في ظل الوضع الذي نعيشه والصعوبات التي نمر بها وكان الهدف من المسلسل بعث الفرح الحقيقي وليس الآني".

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ماذا عن ردة فعل الناس؟ تقول إليز: "وجدت دعما من العائلة والأهل ولكن ما أفرحني كثيرا هو ردة فعل الناس الذين لا أعرفهم وتشجيعهم ودعمهم لي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعر اني وصلت بطريقة ما للناس، طبعا هناك من أحب القصة وهناك من لا يتحمل الألم والوجع ، ولكن قصة المسلسل انتقلت من الألم إلى الفرح وهي تأكيد على ان الانسان المؤمن يجب الا يقع بل ان يقف من جديد أمام كل محنة يتعرض لها".

اضافت :"ديدي فرح كتبت قصة إنسانية رائعة وانا كنت "الأداة"وعشت الوجع ودخلت إلى كل بيت وشو بدي أحلى من هيك.كتر خيرك يا رب."

وقالت " إن الممثل طوني عيسى اتصل بها وهنأها على دورها"، لافتة إلى انه ممثل متواضع وحقيقي.

أما عن الوقوف أمام النجم يورغو شلهوب، فتقول: "خفت كثيرا عندما عرفت ان يورغو هو البطل ولكنه انسان متواضع جدا ويحرص على العمل ويدقق بكل التفاصيل حتى عندما يوجه ملاحظة ما يقولها بطريقة بسيطة من دون "تنظير".

وتتابع: "يورغو ممثل وسيم وموهوب ويتمتع بكاريزما عالية وانا محظوظة جدا ان تكون تجربتي الأولى في التمثيل معه".

ما بين التمثيل والتقديم ماذا تختار؟

تشير إليز إلى ان "تجربة التمثيل مختلفة عن التقديم، هي تجربة جميلة وصعبة ومن لديه الشغف بالتمثيل قد يصل إلى أماكن لا قيود لها، ونحن كفريق عمل في المسلسل عشنا كعائلة وبأجواء رائعة تجعل أي شخص يرغب بأن يعيد الكرة ولاسيما مع ديدي فرح وداني جبور".

وتؤكد إليز انه وغم غيابها عن الشاشة منذ فترة فهي لم تقفل الباب امام التقديم، وتمنت ان تعود إلى هذا المجال لكن طبعا شرط ان يكون العرض المقدم مناسبا، وتقول: "كل شيىء وارد".

واعتبرت ان "دورها في المسلسل هو بمثابة هدية لها في الميلاد"، وأشارت إلى انها "عاشت هذه السنة عيد "الميلاد" بطريقة استثنائية لأنني أوصلت رسائل إنسانية واجتماعية وروحية بطرق متعددة تطال كل الناس وساهمت بتسليط الضوء على ما يعشيه اللبنانيون من ألم ووجع".

وفي الختام تمنت إليز من المشاهدين المُشاركة مساء اليوم في تيليتون "ضوي يا نجوم" والمساعدة في هذه الفترة التي هي فترة عطاء والا ينسوا الأطفال مرضى السرطان.

ولا بد من الإشارة أخيراً إلى ان هدف "التيليتون" جمع أكبر عدد من التبرعات للأطفال مرضى السرطان من بينهم الطفلة "كريستال" التي شاركت في المسلسل ولكن حالتها الصحية تدهورت بعد أيام من انتهاء التصوير . وستقدم "التيليتون" الإعلامية دوللي غانم.