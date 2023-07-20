بيركين غادرت هذا العالم.. لبنان كان الحاضر الدائم في قلبها (صور)

توفيت المغنية وأيقونة الموضة، جاين بيركين، في باريس عن عمر 76 عاماً، حيث وجدت في منزلها وكانت قد فارقت الحياة، بعد معاناة من جلطة دماغية عابرة بسبب اضطرابات قلبيّة دامت سنين.

وكان للبنان مكانة خاصة في قلب بيركين. فهي زارته ثلاث مرّات كما أنّها أقامت حفلة في بيروت سنة 2008، كانت آخر حفلاتها، حيث استحوذت على قلوب المشاهدين بأغنياتها الصريحة، والتكريم الذي قدمته للعديد من فناني بلد الأرز.

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بيركين، كانت دوماً الى جانب النساء اللبنانيات، وكانت تقدم لهن التحية في كل حفلة تقيمها في لبنان، لا سيما تلك التي "تود الكفاح من أجل المزيد من المساواة".

وكانت تصر دوماً، في مجالسها الخاصة على استذكار لبنان وبيروت، حيث "هؤلاء الناس في المقاهي في الليل، ينشرون الثقافة، والكبرياء، والغضب، وإعادة الإعمار وهذه التبولة الخضراء، خضراء جدا!" على حد تعبيرها.

رحلت بيركين وفي قلبها محبة لبنان واللبنانيين.