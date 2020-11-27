المجلس و بعبدا حبٌ و كرهٌ في آن

وفقا للمشهد السياسي واصطفافاته، توزعت خريطة المواقف اليوم في الجلسة العامة حيال رسالة رئيس الجمهورية، ميشال عون إلى مجلس النواب للتعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة، تحقيقًا للإصلاح المطلوب، وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق.استهلت الجلسة العامة بكلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي على طريقة حزب الله لم يزعج احداً، فبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري سعى رعد الى ارضاء الطرفين وقد ترجم موقفه هذا بتبني توسعة التدقيق الجنائي ليطال كل مؤسسات الدولة ووزاراتها بدءا من المصرف المركزي.اما النائب ابراهيم كنعان وفي كلمته التي القاها باسم تكتل لبنان القوي لم يكن موفقا، فرغم تركيزه في الدفاع عن نفسه امام الهجمة التي يتعرض لها بوصفه منحازا لحزب المصارف، وتاكيده ان لا ذريعة للبنك المركزي من التملص، الا أنه في إجابته للرئيس بري حين اعلن موافقته على ان ينال التدقيق الجنائي المصرف المركزي وكل مؤسسات الدولة، بدا لبعض النواب وكأنه تراجع او انزلاق الى ما يريده الرئيس بري والقوى الاخرى التي اتُهمت بتغطية الحاكم المركزي رياض سلامة وقد سعى كنعان جاهدا في سياق الجلسة ان يستعيد حقه في التوضيح نتيجة تحريف الاعلام لموقفه بحسب تعبيره الا انه اخفق في انتزاع موافقة بري على ذلك.اما النائب سمير الجسر فتلا مطالعة قانونية تاريخية مطولة، رد فيها على زميل لم يسمه اتهم تيار المستقبل برفض اخضاع البنك المركزي للتدقيق الجنائي، واعاد التذكير بمواقف كتلة المستقبل منذ العام 2005 مرورا بكل المحطات اللاحقة ليقول ان مطلب تكليف شركات تدقيق دولية بالتدقيق بعمل الوزارات انما هو في الاصل من اقتراح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجرى اقراره في موازنات لاحقة بناء على توجهات كتلتهم، معلنا في الختام عدم الممانعة في ان يتوسع التدقيق كي يطال المؤسسات كافة من دون استثناء. في حين ان النائب جورج عدوان استفاض في الهجوم على سلامة ومصرف لبنان، ليعلن بدوره موافقته على التوسع في التدقيق الجنائي.اما كلمة الحزب التقدمي الاشتركي التي القاها النائب هادي ابو الحسن فهي الكلمة التي كانت الاكثر توترا وغضبا من التيار الوطني الحر وسياساته ودوره، الامر الذي دفع نواب "لبنان القوي" لا سيما النائب سليم عون الى مقاطعته مرارا. في حين أن النائب علي حسن خليل تولى الدفاع عن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، وتذكير المجتمعين بأنه هو من تولى التدقيق في حسابات الدولة وانجاز قطوع الحسابات بتوجيه من الرئيس نبيه بري، ليخلص الى موقف مفاده ان الحل يكمن في اصدار قانون يلزم الجميع من دون استثناء بتدقيق جنائي لا يوفر احداً من الوزارات والمؤسسات.واذا كان النائب فؤاد مخزومي قد صب غضبه على الطبقة السياسية بما يتجاوز التدقيق الجنائي الى مجمل ما تعانيه الدولة، فان النائبين سليم سعادة وجميل السيد فقد تحدثا بـ"لغة الشعب" فقد استهل السيد كلامه امام ما سمعه من المتحدثين باسم الكتل النيابية الكبرى بانه هو المجرم الذي يتحمل شخصيا مسؤولية افشال التدقيق الجنائي ومشيرا في مطالعته القانونية الى ان سلامة وفق القانون ملزم برفع السرية المصرفية ومنوها بان رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى البرلمان لم تكن في محلها دستورياً. في حين ان سعادة اعلن انه لاول مرة بدل ان يقوم المدقق بتهشيل المجرم، قام المجرم بتهشيل المحقق.في المحصلة، تلا الرئيس بري ما اعتبره قرارا صادرا عن الهيئة العامة، يدعو فيه الى التدقيق الجنائي بالتوازي مع مصرف لبنان ومؤسسات الدولة كافة ووزاراتها، الامر الذي يعتبر، وفق أوساط سياسية، انتصارا لوجهة النظر التي حملها بري وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي في رفض حصر التدقيق الجنائي بالبنك المركزي وحده، وهذا يعني أن ما سعى اليه رئيس الجمهورية بحشر المجلس امام مسؤولياته ذهبت الامور على نحو معاكس وقبل ان تختتم الجلسة، اشار بري الى اقتراح قانون يتعلق باعتبار ضحايا المرفا كشهداء الجيش اللبناني لتقفل الجلسة على عجل من دون ان يقر، ليفاجأ النواب في وسائل الاعلام بان جلسة تشريعية فتحت جرى خلالها اقرار هذا الاقتراح.