هل الانقاذ لا يزال متاحا؟ الوزير عادل افيوني يحدد المعالجات الاقتصادية والمالية المطلوبة؟

يرى وزير الدولة السابق لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في حديث لـ "لبنان 24" ان لبنان قد دخل بشكل تدريجي في نفق الانهيار، لكن المعاناة الحقيقية انطلقت منذ سبعة عشر شهراً على كافة الصعد، ومنذ بداية الأزمة لم نلحظ أي اجراءات ملموسة من الجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة بل على العكس من ذلك، فالسلطة السياسية أمعنت في تضييع الوقت والتلهّي بالمهاترات والمناكفات وتراشق الاتهامات غير آبهة بالكارثة التي حلّت على البلاد حتى وصلنا الى الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى الرغم من أن ما يمرّ به لبنان اليوم هو نتيجة عقود طويلة من السياسات الخاطئة غير ان السبب الرئيسي يتمثل في استقالة كل السلطات من دورها والهروب من مسؤولياتها وتخاذلها في السعي الى اجراء الاصلاحات الضرورية لمحاربة الازمة.ولدى سؤاله عن الحلول المتاحة للتصدي لقطار الانهيار، اعتبر افيوني أن العديد من دول العالم مرّت بظروف مشابهة للأزمة اللبنانية والحلّ يكمن بالالتزام "بالوصفات المعروفة" التي طبّقتها تلك البلاد للخروج من أزماتها.وتابع أفيوني ان لبنان بحاجة الى ضخ سيولة بالعملات من الخارج، واليوم، المورد الوحيد للسيولة بالعملات لتلبية حاجات الدولة اللبنانية هو احتياط البنك المركزي وهذا الاحتياط ليس ملك البنك المركزي انما ما تبقّى من أموال المودعين، إذاً فإن ما يحصل هو جريمة موصوفة بحق المودعين لجهة الاستمرار في استنزاف ما تبقّى من اموالهم ومن ديون البنك المركزي تجاه المودعين عملياً عبر المصارف، الامر الذي كان من المفترض أن يتوقّف منذ بداية الازمة واللجوء الى صندوق النقد الدولي الذي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي من خلال ضخ السيولة للدول التي تعاني من أزمات مالية، لكن لبنان دخل في الصراعات السياسية الداخلية التي بدا هدفها تعطيل هذا الحل. ومن هُنا، فإن العودة الى المفاوضات مع صندوق النقد هي أولوية في هذه المرحلة وذلك من خلال تقديم خطة مالية اصلاحية مقنعة يجري التفاوض على أساسها للحصول على الدعم الذي يحتاجه لبنان وهو على الاقل من خمسة الى عشرة مليار دولار على المدى القريب، اما على المدى البعيد فسنكون بحاجة طبعا الى مساعدات اكبر للنهوض بالبلد من جديد. ويضيف أفيوني ان لبنان اليوم أشبه بمريض ينزف في الانعاش وبحاجة الى الدم اولاً لإنقاذ حياته قبل البدء بمراحل علاجه، وصندوق النقد هو هذا الدم الذي يجب إعطاؤه لوقف النزيف من الاحتياط واستمرار الكارثة بأموال المودعين.الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب خطة مالية اصلاحية. فما هي أسس هذه الخطة؟1. تحديد الخسائر في القطاع المالي الأمر الذي باشرت به الحكومة السابقة في خطوة جيدة انما منقوصة الى حد ما لجهة مقاربة الموضوع الا انه جرى تعطيلها أيضاً من قبل المتضررين من تحديد الخسائر والذين يرفضون تحمّلها، هذا التعطيل عرقل بشكل مباشر عملية الانقاذ حيث ان عدم تحديد الخسائر منع الاتفاق على كيفية توزيعها ما من شأنه ان يعيق أي طرح اصلاحي لصندوق النقد وبالتالي يتعذّر الحصول على اي دعم.2. إعادة هيكلة جدية وجذرية للقطاع المصرفي. وبحسب أفيوني، يجب علينا أن نعترف بالخسائر في القطاع المصرفي وكفى تضليلا للرأي العام والمودعين، فالخسائر ضخمة جدا ما يوجب حتماً بناء خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على هذا الأساس والا اذا استمرّت الميزانيات غير الدقيقة والضبابية لهذا القطاع من دون اشراف شركات تدقيق عالمية مستعدة للموافقة على ميزانيات المصارف سنكون امام عملية تزييف يدفع ثمنها المودع والمواطن والاقتصاد والمستفيد الاكبر من ذلك هم اصحاب المصارف ومن لديهم مصالح في هذه المصارف.3. الاصلاح المالي في ميزانية الدولة وفي كلفة القطاع العام، وهذا يتضمن طبعا اعادة هيكلة الدين العام للتخفيف من أعبائه على الدولة اللبنانية والتخفيف أيضا من كلفة هذا الدين. اما عن كيفية اعادة هيكلة الدين العام فيعتبر أفيوني أنها يجب ان تتم بالتفاوض مع الدائنين ومع المصارف على وجه الخصوص ومع المستثمرين العالميين.من ضمن الاصلاح المالي، فنّد أفيوني اصلاح قطاع الكهرباء حيث ان هذا القطاع يتحمل جزءًا كبيراً من المسؤولية عن العجز ولا يصحّ اي اصلاح مالي من دون اصلاح جدي في الكهرباء بطريقة علمية ومستقلة عن اي مصالح شخصية او تكاليف غير ضرورية، وهذا الحل يتطلب أخصائيين لا يملكون أي اجندات خاصة لأن كلفة الكهرباء هي عبء ضخم على الميزانية وكل اصلاح مالي يجب ان يترافق مع اصلاح في هذا القطاع.4. شبكة حماية اجتماعية لمكافحة الفقر والتي اعتبرها أفيوني نقطة اساسية لا يمكن التغاضي عنها، اذ من غير الممكن الاستمرار بدعم المصرف المركزي لبعض السلع، ذلك لأنه بدأ باستعمال الاحتياط - اموال المودعين- او ما تبقى منها عمليا، لدعم استيراد السلع الاساسية، الامر الذي يجب ان يحصل من خزينة الدولة اللبنانية عبر خطة لترشيد الدعم وتطبيقه بطريقة علمية وعادلة وليس بالطريقة العشوائية التي تصب في مصلحة المهرّبين والمحتكرين اكثر مما يستفيد منها عامة الشعب.كل هذه الخطوات التي شرحها أفيوني تعتبر طارئة ولا مجال للتأخر في تنفيذها، الا انه اشار الى ان ثمة اصلاحات جذرية تستتبعها منها وضع خطة للبنى التحتية لإعادة اطلاق عجلة الاقتصاد وتحريك النمو الاقتصادي عبر مشاريع لتحفيز الحركة الاقتصادية بدعم من المؤسسات الدولية للتمويل ومن الدول المانحة.وختم أفيوني أن هذه الطروحات ليست بوصفة سحرية، بل هو مشروع اصلاحي متكامل نقاطه الاساسية معروفة وتطبق في العديد من الدول ونجاحه ليس مضموناً في ظل غياب فريق من الاختصاصيين والخبراء الذي لا يحملون أي اجندات خاصة او مصالح حزبية او فئوية يتحركون ضمن إطارها، بل هدفهم الوحيد المصلحة الوطنية العامة والنهوض بلبنان، لذلك فإن الأمر يتطلب شخصيات مستقلة للمضي في هذا المشروع وبالتالي إنقاذ لبنان من الانهيار.