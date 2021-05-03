ماريتا الحلاني: هذا ما تعلمته من نادين نجيم وقصي خولي.. وبائعة يانصيب قريبا

تخوض الممثلة الشابة ماريتا الحلاني السباق الرمضاني لأول مرّة في مسلسل " عشرين عشرين " إلى جانب نخبة من الممثلين أبرزهم نادين نسيب نجيم ، قصي خولي ، كارمن لبس ، حسين مقدّم ، رندة كعدي وغيرهم .

وفي حديث خاص لـ"لبنان24" تحدّثت ماريتا عن هذه التجربة الأولى مشيرة إلى أنها إستفادت منها واكتشفت أشياء جديدة حيث أن خطوة التمثيل كانت حلمها، كما أن دورها " سعاد " أحببها أكثر بالعمل بعد أن تعلّقت بالشخصيّة وأعطت لها الكثير .

ماريتا عبّرت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية وتعاطف المشاهدين مع شخصيتها ما يفرحها ويحمّلها مسؤولية كبيرة تعني الكثير .

عن التمثيل، أشارت ماريتا الى أنها تحبه إلى جانب الغناء منذ الصغر حيث أن والدتها كوليت كانت تقول أنه يليق بها ، وتابعت : " كنت خائفة من هذه الخطوة لأنني كنت خجولة ولم أعبّر عن نفسي كثيراً كما أنه عرضت عليي أفلام ومسلسلات ورفضتها لأني لم أكن جاهزة " .

وأشارت ماريتا أن الفيديوهات التي نشرتها عبر "تيك توك " ساهمت في ردود أفعال عديدة حيث أن المتابعين شجعوها على خطوة التمثيل وبعدها إتصلت بها لمى الصباح وعرضت عليه الدور وبعد أن قرأته أحبت المشاركة .

ماريتا كشفت أنها عاشت في البداية ضغطا نفسيا كبير ا لأنها أمام المسؤولية ، حيث أنها تريد أن تتقن أي عمل تقوم به وتعطيه حقه . وأشارت الى أن حماسها بسبب شغفها جعلها تدخل أجواء التمثيل وتتقن الدور .

وعن مشاركتها مع نجوم من الصف الأول ، أشارت الى أنها تعلّمت منهم الكثير ومن المخرج أيضاً ، كما أنها أشادت بالممثلة كارمن لبس ووصفتها بأستاذة التمثيل الناجحة التي تدعم المواهب الجديدة حيث أنها نصحتها كثيراً وشجعتها وتعلّمت منها الكثير .

ماريتا أشارت إلى أن نادين نسيب نجيم علّمتها مدى تأثير العيون في التمثيل وكانت توجّه الملاحظات لها لتعبّر بعيونها حيث أن نادين من أبرع الممثلين في ذلك ، إضافة إلى قصي خولي الذي أعطاها الثقّة خصوصاً أنه يبدع في تقمّص الشخصيّة التي يلعبها ويتقن دوره بتعمّق .

وكشفت ماريتا أنها تستعد لمسلسل " الحي الشعبي" وهو أول مسلسل من بطولتها من إنتاج "مروى غروب " للأستاذ مروان حداد ، كتابة فيفيان أنطونيوس التي تشارك في بطولته أيضاً وهو من إخراج جورج روكز . وأشارت الى أن المسلسل لبناني يضمّ ممثلين لبنانيين حيث أنه رغم الأوضاع الصعبة في لبنان يقدّمون للمشاهد عملاً جميلاً بالإمكانيات الموجودة .

وكشفت ماريتا أن دورها " سيرينا" وهي بنت تعيش في حي شعبي تكون مسؤولة عن عائلتها تبيع الورود واليانصيب لتعيل عائلتها ، ويكون هناك مشاكل عائلية وإجتماعية ، وهو مسلسل غني من 60 حلقة في جزئين سيبدأ عرضه في الخريف على قناة "الجديد" . وأشارت الى أن " سيرينا " تنقلب حياتها رأساً على عقب ، وسيرى المشاهد قصص حب وقصصا مشوّقة .

ماريتا أكّدت أنها عائلتها، وخصوصا والدها عاصي ووالدتها كوليت معجبين بادائها وبتحقيق حلمها قائلة: " بيكفيني نظرات بيي وإمي لما يحضروني قديه بكونوا مبسوطين " .

وختمت ماريتا معبّرة عن حزنها لما يحصل مع جيل الشباب في لبنان بعد أن فقدوا أملهم وهاجر بعضهم إلا أنها دعت الى أن نكون إيجابيين آملة ألا تطول الأزمة ونستثمر مواهبنا كي لا تهاجر .