خاص

لمن قالت نورهان "الله يهديكم "؟

محمد شعيب Mohammad Shouaib

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Lebanon 24
16-01-2022 | 10:00
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أطلقت الفنانة اللبنانية نورهان أغنية باللهجة العراقية تحت عنوان "موتوا موتوا " جمعتها مع الفنان عباس الأمير من كلمات حسين قصيرة والحان اليان دبس وتوزيع طوني سابا واليان دبس  .  

وأشارت نورهان في حديث خاص لـ"لبنان24" أنها سمعت الأغنية وأعجبتها كثيراً لأنها تتحدث عن واقع الغيرة التي تعاني منها كل فتاة جميلة، واثناء التسجيل صودف ان الموزع الموسيقي اليان دبس هو على معرفة شخصية بالفنان العراقي عباس الأمير وعرض عليه الأغنية وأعجبته حيث وجّهت له الشكر على هذا التعاون لأنه فنان خلوق جداً ومحبّ ، كما أكّدت أن حبّها للأغنية العراقية واستماعها الدائم لأغاني عراقية جعلها تتعلّم اللهجة بشكل سريع. 

وإلى من تقول اليوم "موتوا موتوا"، أشارت نورهان إلى أنها تقول ذلك إلى كل شخص عدو للنجاح ويغار من الناجحين والحسود والحقود. كما إعتبرت أن نجاح الأغنية خصوصاً عبر تطبيق " تيك توك " هو أن الفتيات عادة على "تيك توك" تقمن بتصوير الفيديوهات التي تمثلهنّ، وهذه الاغنية تمثل كل فتاة تعاني بسبب غيرة الفتيات منهن، بالإضافة الى أن الأغنية تتميّز بلحن إيقاعي جاذب. 

وعن الجدل حول إسمها، أشارت إلى أنه منذ بدايتها وإسمها يثير الجدل ، لا تعرف ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك  إلا أنها أكّدت أنها حين تنجح وتنال محبة الآخرين تصبح مثيرة للجدل ويتساءلون عن سبب نجاحها وشهرتها ومحبة الناس لها. 

أما عن  نجمة الغناء الأولى في لبنان فإعتبرت نورهان أن جميعهن نجمات ولا يوجد أولى أو ثانية أو ثالثة، كل فنانة تقدم عملا ناجحا هي نجمة. أما عن التمثيل فكشفت أنها تلقت العديد من العروض ولكنها رفضتها لأنها لا ترغب في خوض هذا المجال. 

وكشفت نورهان أن الأزمة اللبنانية أثّرت عليها بشكل كبير لأن أموالها إحتجزت في المصرفوهي غير قادرة على سحبها، كما وجّهت رسالة إلى الطبقة السياسية فقالت لهم" الله يهديكم " قليلا من الضمير والإنسانية حتى تترأفون بالشعب اللبناني.  

وتمنّت نورهان أن يكون لنا قائد مثل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 

وتوجّهت في الختام بالشكر إلى أسرة  "لبنان24" على مواكبتها الدائمة لأخبارها وأعمالها، متمنيّة مع بداية عام 2022 السلام والصحة للجميع، على أمل أن يصبح لبنان أفضل في 2022 وتنتهي الظروف المأسوية التي نعيشها. 
 
 

خاص

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محمد شعيب Mohammad Shouaib

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