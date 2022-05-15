"جبل لبنان":معارك الخرق والمزاج المسيحي

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لطالما وصفت الانتخابات في جبل لبنان بأم المعارك نظرا للمنافسة الشرسة بين الاحزاب المسيحية الاساسية ( التيار الوطني الحر، حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب) فضلا عن بعض البيوتات السياسية في المتن الشمالي وكسروان الامر الذي خلق حالا من الترقب في صفوف الحزببين والعائلات السياسية لنتائج هذه الانتخابات التي تختلف عن سابقاتها لجهة تركيب اللوائح التي شهدت تحولات على مستوى التحالفات لا سيما في المتن الشمالي وجبيل – كسروان ربطا بالتطورات التي احاطت بالبلد بعد انتفاضة 17تشرين 2019 مرورا بانفجار 4اب والتي بدلت في المزاج المسيحيتضم دائرة جبيل- كسروان 8 مقاعد 7 للموارنة و1 للشيعة. وتنافست في هذه اللائحة 7 لوائح هي: لائحة معكم فينا للآخر المدعومة من القوات اللبنانية. لائحة صرخة وطن والتي ضمّت نعمة افرام، والكتلة الوطنية والكتائب وشخصيات مستقلة . لائحة كنّا ورح نبقى مع كسروان – الفتوح جبيل المدعومة من التيار الوطني الحر وحزب الله. لائحة قلب لبنان المستقل المدعومة من النائب فريد هيكل الخازن. لائحة الحريّة قرار المدعومة من النائبين السابقين منصور البون وفارس سعيد. لائحة قادرين. لائحة نحنا التغييرويبلغ عدد الناخبين في دائرة جبل لبنان الأولى نحو 182.524 ألف ناخب وفق القوائم الإنتخابية الأوليّة الصادرة عن وزارة الداخلية، وتضم كسروان 96.551 من بينهم 7.173 ناخباً تسجلوا للإقتراع في الخارج، و85.973 في جبيل بينهم 5752 ناخباً من غير المقيمين. ووفقا للترجيحات الاولية، فبحسب وزارة الداخلية بلغت نسبة الاقتراع في جبيل 50.63في المئة وفي كسروان49.66 في المئة، علما ان احصاءات حزب الكتائب قدرت نسبة المقترعين في جبيل بـ 52.7 في المئة اما في كسروان بلغت النسبة 64.29 في المئة. اما بحسب احصاءات التيار الوطني فبلغت النسبة في جبيل –كسروان نحو 49 في المئة.ماكينات الاحزاب في جبيل – كسروان كانت على اتم الجهوزية من ناحية التنظيم والحضور في مختلف المناطق.وفق تقديرات القوات فان فوز زياد الحواط في جبيل وشوقي الدكاش في كسروان امر محسوم وانها عملت للحصول على مقعد ثالث في كسروان من خلال حث المواطنين على التصويت لرفع الحاصل الانتخابي للائحة. اما النائب نعمة افرام المرتاح الى وضعه في كسروان فإنه يتوقع وفق ماكينته الانتخابية الفوز بمقعد آخر،علما ان اخر المعطيات تشير الى تقدم نسبة حصوله على مقعدين في حين ان التقديرات تشير الى ان لائحة قلب لبنان المستقل لن تحصل على اكثر من مقعد والذي سيذهب للخازن، وهذا يعني لو صحت التقديرات ان لائحة التيار الوطني الحر ستفوز بمقعدين مارونيين واحد في جبيل قد يؤول للنائب سيمون ابي رميا وثاني في كسروان للوزيرة السابقة ندى البستاني، على ان يحصل حزب الله على المقعد الشيعي. علما ان الاجواء متضاربة تجاه لائحة سعيد منصور البون، فاذا تمكنت من الحصول على حاصل فان النتيجة قد تحتلف خاصة وان النتائج الاولية لا تبشر بحصول الخازن على حاصل.وبحسب ماكينة النائب المستقيل نعمة افرام فان هناك 8545صوتا لندى البستاني و8055 صوتا لافرام و6979 للخازن و6205 للدكاش و4181 للبون و2452 للصايغ و1650 لشادي فياض.اما في المتن الشمالي، فإن الترقب سيد الموقف لا سيما عند التيار الوطني الحر نظرا لظروف المعركة الراهنة. علما ان دائرة المتن الشمالي تضم 8 مقاعد نيابية 4 للموارنة، 2 أرثوذكس، 1 كاثوليك و1 أرمن. وعليه فإن مقعد الكاثوليكي يتحكم بمسار العبة الديمقراطية في هذه الدائرة التي كانت اجواء الانتخابات فيها طيلة النهار هادئة الى حد كبير وخلت من الاشكالات التي كثرت في دوائر اخرى باستثناء أخطاء في لوائح الشطب وعدم المام بعض رؤساء الاقلام والناخبين بقانون الانتخابات، ما أدى الى البطء بسير العملية الانتخابية في بعض الاقلام فضلا عن غياب التجهيزات للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في بعض مراكز الاقتراع، علما انه تم تمديد فترة الاقتراع في بعض المراكز للسماح للناخبين الموجودين في الداخل بالادلاء بأصواتهم لا سيما في بلدات ساحل المتن( الجديدة وسن الفيل) التي شهدت نسبة اقبال كثيفة في فترة بعد الظهر.وقد بلغت نسبة اجمالي المقترعين في هذه الدائرة 40.74 في المئة.في حين انها بلغت بحسب ماكينة التيار الوطني الحر 42 في المئة ، وبحسب ماكينة حزب الكتائب 51.6 في المئة. وتفاوتت نسبة الاقتراع بين منطقة وأخرى، حيث شهدت قرى اعالي المتن نسبة اقتراع مرتفعة وصلت الى 65 % بينما انخفضت النسبة في الوسط لتبلغ 48% لتنخفض في برج حمود التي شهدت مراكز اقتراعها حركة اقبال متدنية.وفيما التنافس سيد الموقف بين لوائح الاحزاب السياسية الموزعة على : لائحة متن التغيير المدعومة من الكتائب. كنا ورح نبقى للمتن المدعومة من التيار الوطني الحر. متن الحرية المدعومة من القوات. لائحة معا اقوى المدعومة من ال المر والطاشناق والقومي فرع الروشة. فان اللافت حصول لائحة مواطنون ومواطنات على نسبة عالية من الاصوات وفق تقديرات مندوبيها.لكن في خلاصة المشهد المتني الذي طغت عليه الاجواء الايجابية على عكس توتر المرشحين، فإن تقديرات الماكينات الانتخابية للاحزاب تشير عند المر وطاشناق الى فوز الامين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان عن المقعد الارمني وميشال الياس المر عن المقعد الارثودكسي. اما تقديرات الماكينة الانتخابية للكتائب فتشير الى تقدم لائحة متن التغيير على غيرها من اللوائح وبالتالي فان فوز النائبين المستقيلين سامي الجميل والياس حنكس محسوم. الا ان الامور ليست بهذا الوضوح عند التيار الوطني الحر الذي يترقب مال الامور عند القوات ليبنى على الشيء مقتضاه عنده خاصة وان مقعدي الياس بو صعب وابراهيم كنعان رهن المقعد الكاثوليكي،خاصة وان تقديرات مراكز الاحصاء تختلف حيالهما فبينما يعتبر احد مراكز الاحصاء ان كتعان يتفوق على ابو صعب فإن مركزا اخر يرى ان بوصعب سوف يتفوق على كنعان وعندها قد ينقلب المشهد.في دائرة بعبدا، تتوزع المقاعد الستة بين 3 للموارنة 2 للشيعة و1 للدروز. وبلغت نسبة المقترعين 41.15 في المئة. توزعوا على سبع لوائح هي : لائحة الوفاق الوطني المدعومة من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. لائحة بعبدا السيادة والقرار المدعومة من الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار. لائحة بعبدا التغيير . لائحة قادرين. لائحة نحنا التغيير. معا نستطيع. لائحة بعبدا تنتفض التي تتقدم على لوائح المعارضة.هذه الدائرة هي مسقط رأس رئيس الجمهورية العاماد ميشال عون الذي اقترع صباح اليوم في مركز الاقتراع في حارة حريك، لينتخب في المركز نفسه النائب الان عون والقيادي السابق في التيار الوطني الحر نعيم عون. هذه الدائرة تضم ايضا القصر الجمهوري لما يعنيه " قصر الشعب للعونيين، وحارة حريك لما تعنيه ايضا لجمهور المقاومة، كما انها تضم وزارة الدفاع والمخابرات والأجهزة الأمنية.لم تشهد هذه الدائرة اية مشاكل تقنية او لوجستية تذكر سير عملية الاقتراع تم بسلام، باستثناء عملية نقل الخيمة التي كانت موضوعة من قبل وزارة الداخلية في رويسات البلوط الى مبنى خاص علما ان هذه الخيم اعتمدت لذوي الإحتياجات الخاصة لكي يقترعوا في الطابق الأرضي الا ان الاحوال الجوية المعطوفة على اسباب اخرى دفعت الى نقلها. في المقابل فإن حادثة شتم رئيس الجمهورية في حارة حريك من قبل شربل طحومي الذي تعرض للضرب اثر ذلك. في حين افادت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" بـ "اعتداء مناصرين لحزب الله وحركة أمل على المرشح واصف الحركة في مركز الاقتراع في برج البراجنة - المنشية، وسط شعارات "صهيوني... صهيوني".وفيما شهدت مراكز الاقتراع اقبالا شديدا فإن المنافسة كانت على اشدها بين التيار والقوات لا سيما وان المقاعد الشيعية تحصيل حاصل للثنائي الشيعي في هذه الدائرة في ظل تشتت اصوات قوى التغيير، علما ان الحاصل الانتخابي في هذه الدائرة بلغبلغ 14000 صوت. وعليه وفيما النتائج الاولية تؤكد حصول كل من القوات والتيار الوطني الحر على مقعد ماروني فان الترقب سيد الموقف للمقعد الماروني الثالث الذي لا يزال يشوبه الغموض علما ان التيار الوطني الحر اعتمد تكتيكا في هذه الدائرة باختياره مرشحين شادي واكد( الحدث) ، الان عون (حارة حريك )و فادي ابو رحال ( الشياح) في سياق عملية توزيع الاصوات بين المرشحين وفقا للمناطق.