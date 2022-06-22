فعلها نديم شرفان مجدداً..

فعلها مجددا ابن قرطبا نديم شرفان، بنجاح بارز، ولكن هذه المرة بنكهة عالمية. مدرب فرقة "مياس" التي تأهلت الى العروض المباشرة ضمن البرنامج العالمي AMERICA’s GOT TALENT، حيث حصدت الفرقة الجرس الذهبي، وتصدرت الاخبار العالمية.

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لم يكن خبر نجاح الفرقة ليمر عادياً، لبنانيون كثر عبروا عن فخرهم وسعادتهم بهذا الحدث من خلال مشاركتهم صورة مضيئة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل خرق ولو قليلاً سوداوية ما نعيشه. مشهد يحتاجه لبنان لينتعش ثقافياً وفنياً في مجال الابداع، وكأنه نجاح لكل لبنان.

هكذا استطاعت هذه الفرقة أن تنشر الأمل، أثبتت وبجدارة أنّ لا حدود للأحلام، وكأنّها رسالة للبنانيين في هذه المحنة كي لا يستسلموا، وإن كان التنظير سهل على الطريقة اللبنانية، ولكن الثبات على الأمل يقين الى الحرية. وهكذا رقصت "ميّاس" من قلب المعاناة.

وفرقة مياس هي فرقة لبنانية للرقص، شاركت في العام 2019 بالنسخة العربية من البرنامج نفسه "آرابز غوت تالنت"، وفازت الفرقة حينها بالمرتبة الأولى في الموسم السادس للبرنامج.

وأهّل هذا الفوز "ميّاس" للمشاركة في النسخة البريطانية من البرنامج "بريتانز غوت تالنت - الأبطال"، والذي يضمّ الفائزين بنسخ "غوت تالنت" من مختلف دول العالم. واليوم الى مرحلة العروض المباشرة سينتقل الفريق لأنهم يستحقون ذلك.