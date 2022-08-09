عينُ واشنطن على الصين: هل الشرق الاوسط ساحة "الحرب الباردة" الجديدة؟

سأل موقع "انترناشونال بوليسي دايجست" الأميركي :هل ستقلص الولايات المتحدة مشاركتها في الشرق الأوسط للتركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل احتواء الصين؟



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وكتب الموقع: مع بروز الصين كمنافس عالمي أساسي للولايات المتحدة، من غير المرجح أن ينخفض مستوى المشاركة الأميركية في الشرق الأوسط بل وربما سيزيد. قد تؤدي استجابة الولايات المتحدة العالمية لصعود الصين إلى ظهور منطقة الشرق الأوسط كلوحة شطرنج للمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. لا تعتمد الولايات المتحدة بشكل مباشر على نفط الشرق الأوسط مثل حلفائها، أما الصين فتعتمد على نفط المنطقة. نتيجة لذلك، من المرجح أن تصبح المنطقة نقطة محورية في التنافس بين الصين والولايات المتحدة على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي. لدى صانعي السياسة في الولايات المتحدة سبب وجيه للسعي لتقليل مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة. بعد تدخلين عسكريين مطولين ومكلفين في العراق وأفغانستان، واجهت السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط وابلًا من الانتقادات من اليسار واليمين على حد سواء. أشار الخبراء والسياسيون إلى التكلفة العالية للحفاظ على الوجود الأميركي في الشرق الأوسط بالنسبة لفوائده".

وتابع الموقع، "كانت الفائدة التاريخية الرئيسية، وبالتالي السبب الرئيسي لوجود الولايات المتحدة في المنطقة، هي دائمًا احتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي. تضاءل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط بشكل كبير، نتيجة للزيادة الحادة في إنتاج النفط والغاز محليًا. جاءت الانتقادات أيضًا من أولئك المعنيين بشأن تكلفة الفرصة البديلة للموارد الدبلوماسية والعسكرية التي استثمرتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كان هناك شعور بأن بعض هذه الموارد يجب أن يتم تحويلها إلى آسيا استجابة لصعود الصين كأكبر منافس عالمي للولايات المتحدة. بدءًا من الرئيس السابق باراك أوباما، استجابت الإدارات الأميركية المتعاقبة لهذه الانتقادات في استراتيجية كبرى تهدف إلى الحد من المشاركة العسكرية والأمنية الأميركية في الشرق الأوسط. إلى الحد الذي يكون فيه فك الارتباط عن الشرق الأوسط مدفوعًا باهتمام الولايات المتحدة بالتركيز أكثر على الصين، يجب أن يُأخذ ارتباط الأخيرة بالشرق الأوسط في عين الاعتبار. لا يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهل الشرق الأوسط طالما أن الصين لاعب رئيسي في المنطقة. إذا استمرت الصين في توسيع مشاركتها في المنطقة، فيجب على الولايات المتحدة أيضًا الحفاظ على وجودها".

وأضاف الموقع،"نظرًا لتزايد العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الصين والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تتوسع أكثر، فمن المرجح أن تواصل الولايات المتحدة مشاركتها رفيعة المستوى مع المنطقة في سياق استجابة عالمية لصعود الصين. ظهرت إشارة مبكرة لمراجعة السياسة الأميركية في أحد تعليقات الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية: "لن نغادر ونترك فراغًا تملأه الصين أو روسيا أو إيران". وفي خلال مؤتمر G7 الأخير، تعهدت الولايات المتحدة وزملاؤها الآخرون أيضًا بإنفاق 600 مليار دولار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لمواجهة مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ. هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الدول الغربية بشكل متماسك وملموس خطة لمواجهة دبلوماسية الصين الهائلة للتنمية والإنفاق. أهم سلعة تصدير في المنطقة بالنسبة للصين هي النفط، وذلك مع تزايد اعتماد الصين على واردات النفط في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين. في عام 2020، جاء ما يقرب من 47٪ من واردات الصين النفطية من الشرق الأوسط، مما يجعل الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. بالإضافة إلى هذا المستوى المرتفع من الاعتماد على الطاقة، برزت الصين أيضًا كأكبر مصدر لمعظم دول الشرق الأوسط. كما شهدت الاستثمارات الثنائية بين الصين والشرق الأوسط زيادة حادة في العقدين الماضيين".

وبحسب الموقع،"علاوة على ذلك، فإن الجاذبية بين الطرفين متبادلة. أشار دبلوماسيون سعوديون مؤخرًا إلى أن المملكة ستواصل تعزيز علاقاتها مع الصين. في سياق مبادرة الحزام والطريق، وقعت الصين اتفاقيات اقتصادية طويلة الأجل مع العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والجزائر. أظهر حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وخصومها، بما في ذلك إيران وسوريا، استعدادًا لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين. ومع ذلك، قد يكون الحفاظ على العلاقات مع دول الشرق الأوسط وخصومها غير مستدام في المستقبل. على الرغم من ذلك، رحبت الدول المنتجة للنفط بالصين بأذرع مفتوحة. وتتحدى الصين أيضًا هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا في مبيعات التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الأسلحة إلى المنطقة. هذا أمر مقلق للغاية بالنسبة للولايات المتحدة في ما يتعلق بإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية وقطر وعمان والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة). كما وأن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة للصين ستجبر الولايات المتحدة على الحفاظ على وجود عسكري كافٍ في الخليج الفارسي ومنطقة شرق البحر المتوسط. سيمكن هذا الوجود العسكري الولايات المتحدة من تعطيل واردات الصين النفطية والتجارة العالمية في حالة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا من شأنه أن يحول الشرق الأوسط إلى ساحة معركة لحرب باردة جديدة".

وتابع الموقع، "لا يتمثل البديل لنهج الحرب الباردة هذا في فك الارتباط بالشرق الأوسط أو ترك الأمر للصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين، بل تطوير استراتيجية مشاركة بناءة تخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة وتحافظ على النفوذ الأميركي على شركاء الصين التجاريين. سوف يقوم هذا النهج على مبدأين مهمين. أولاً، من غير الواقعي أن تحاول الولايات المتحدة طرد الصين من الشرق الأوسط أو حتى محاولة تهميشها. فالعديد من دول الشرق الأوسط تقدّر علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين. ثانيًا، ليس أمام الولايات المتحدة بديل سوى الدخول في منافسة إيجابية مع الصين على الفرص الاقتصادية والنفوذ الدبلوماسي. بعبارة أخرى، فإن وجود الصين سيمنح المزيد من القوة التفاوضية لدول الشرق الأوسط في تعاملاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا".