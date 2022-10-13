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الحمليساندك الحظّ بيومك هذا ..من بداية صباحك تشعر بالطاقة الايجابية ومليء بالنشاط وبديهتك الذهنية حاضرة وتتمتّع بصحّة جيدة ..لديك طاقة كلامية عالية وقادر أن تعبر عمّا تفكر به.. تقوم بتنقلات قصيرة وقريبة و تهتمّ بمواضيع تخصّ محيطك القريب.الثورلديك يوم روتينيّ لا جديد فيه ..يكون اهتمامك متجه للنواحي الماديّة و هناك مكاسب مالية وعليك أن تنتبه بمصروفك والنفقات الإضافيّة ..زاوية كوكبك الزهرة جيدة للمكاسب بأنواعها وبناحية الصحّة وكذلك تكون شخص عمليّ متحمّل للمسؤوليات.الجوزاءتستمرّ معك الحظوظ باستمرار القمر عندك ..تميل لأن تهتمّ بنفسك وبأناقتك وتبدو بتعاملك إيجابيّاً ومليء نشاط وتفاؤل ..تعيش الأجواء المسليّة مع الآخرين ويزيدك القمر جاذبية..كلامك وتفكيرك واقعي..سمة للمشتري تجاه الزهرة سوف تفيدك بأمور شخصية وعملية وعاطفية .السرطانيوم ليسَ كما تحب ولكن الشيء الجيّد هي سمة القمر والزهرة التي تؤثر بنواحي المزاج والحالة النفسية بشكل إيجابيّ ..ربما خلال اليوم تشعر بالندم وتميل أن تعيش منعزل ..لديك طاقة سلبيّة يشعر بها من حولك لذلك يجد الجميع صعوبة بالتفاهم معك .الأسدالوضع بشكل عامّ مريح والظروف جيّدة وتشعر من بداية يومك بتفاؤل ونشاط ولاهموم عندك.. حيث تكون بأفضل حال وتميل للتجديد ومليء بالحيويّة وتعيش الحياة بمزيد من الرضى وتنجذب للتواصل الكتابي ولديك حسّ التشارك ..متسامح مع الجميع وتظهر مرونة ..فرص مكاسب وفوائد مادية.العذراءيوم لابأس به حيث تكون الأجواء أكثر جديّة وتشغلك أمور المعيشة والمنزل ..سمة القمر تجاه الزهرة تقدّم لك دعم مهمّ وربما تحصل على مكسب كبير بدون مجهود ..بهذه الفترة قد تواجهك عداوات وتجد من يعارضك أو ينمّ عليك لكنك واثق بنفسك .الميزانإنه يوم مميّز و تلمس ذلك من بدايته حيث الأجواء مليئة بالفرص والتجديد ويعدك الفلك وخاصّة سمة للقمر والزهرة بانفراج وأخبار وتطورات مفرحة.. تكون متواصل اجتماعيّاً بمكالمات ورسائل وتبدو بكامل النشاط والتفاؤل ..أفضل وقت للتعارف وكذلك من نواحي الدراسات والمعرفة ولتزيد من ثقتك وتؤسسّ علاقات جديدة .العقربحظوظك متوسطة بهذا اليوم وتشعر بكثرة مسؤولياتك ويكون مطلوب منك أن تنجز مهام صعبة ..زاوية الزهرة والقمر تؤثر بشكل إيجابيّ بنواحي ربح وحظ وتجديد .. يبدو مزاجك أفضل ولديك ثقة بالنفس وتحقق تفاهم مع الآخرين ويزداد مردودك الماديّ مع ذلك انتبه اكثر للصحة .القوسأمامك يوم متجدد تأثير سمة القمر إيجابيّة جداً التي تتشكل مع الزهرة تبدو متفائل تظهر مرونة ودبلوماسية بالتعامل مع شركاء ان كان بالعمل أو العاطفة وهي زاوية تؤثر عليك بنواحي مادية أيضاً ..الوضع يناسب الشراكات والإتفاقات الكلامية وكذلك للعلاقات البعيدة والتواصل .الجديتبدو بهذا اليوم متشائم ومرهق بسبب إلتزامات وأعمال ومهام فوق طاقتك وأغلبها روتينية ..ومن الناحية المادية لديك مصاريف ونفقات.. عليك أن نتتبه أيضاً على الصحّة وخذ قسطاً من الراحة.. الظروف تتحسّن حيث تطالك تأثيرات سمة للقمر والزهرة بشكل كبير وإيجابيّ .الدلوتقضي يوم إيجابيّ يكون الدعم بالأمور التي تحتاج الحظ مثل ربح أو تتلقى مكاسب وفوائد لاتنتظرها ..تجد ظروفك جيدة وخاصّة بإثبات نفسك وتتواصل مع ناس تثق بهم ويدعموك بما تريد ..تعيش أجواء الحب والتسلية والتجديد و مناسب للربح والشراء.. تعطيك زاوية الزهرة والقمر حظ كبير و فرص متتابعة .الحوتيومك قد يحمل بعض الهموم والتعب.. حيث تشغلك أمور عائليّة تخصّ محيطك الأسري أو أحد الأفراد وانتبه من ردّة فعلك المبالغ بها ..بشكل عامّ هناك تخفيف للنحوس بسبب زاوية القمر تجاه القمر ..فقط كن أكثر تفاؤل الزاوية سوف تعطيك تحسّن ماديّ ملموس فقط احذر تعاملاتك المالية مع أطراف جدد .