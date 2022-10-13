24
o
بيروت
28
o
طرابلس
5
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
6
o
بشري
24
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
هكذا تم طردها من الطائرة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
13-10-2022
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة طرد مسافرة من متن طائرة كانت متوجهة إلى نيويورك، بعد أن رفضت إخراج كلبها واعتدت على أحد الركاب.
وحسب صحيفة "ديلي ميل"، دخلت امرأة في منتصف العمر في شجار مع مضيف طيران، وهددته بالضرب، بعدما حاول إخراجها من الطائرة، كما قامت برمي زجاجة على مسافر، بعد أن طلب منها رفع كلبها عن ركبتيها.
Advertisement
وحاول المضيف إخراج المرأة من الطائرة، خلال رحلة على متن طائرة "أتلانتا" كانت متوجهة إلى مطار "جون كيندي"، وعرض عليها استرداد ثمن تذكرتها، بينما استمرت الأخيرة في رفع صوتها.
وتم استدعاء قسم شرطة "أتلانتا" إلى مكان الحادث، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنه لم تكن هناك اعتقالات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو المشاجرة الشنيعة."ديلي ميل"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ورقة من فئة "المليون" قريباً في محفظتكم.. فما أهميتها؟
Lebanon 24
ورقة من فئة "المليون" قريباً في محفظتكم.. فما أهميتها؟
04:00 | 2022-10-13
13/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لميقاتي في السراي.. وخبرٌ سار يُزفّ عن الرواتب
Lebanon 24
سلسلة اجتماعات لميقاتي في السراي.. وخبرٌ سار يُزفّ عن الرواتب
04:26 | 2022-10-13
13/10/2022 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام كلينك بثياب فاضحة كشفت الكثير.. والجمهور يهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ميريام كلينك بثياب فاضحة كشفت الكثير.. والجمهور يهاجمها شاهدوا كيف بدت (صور)
03:34 | 2022-10-13
13/10/2022 03:34:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
Lebanon 24
"مُفاجأة" من مصرف لبنان.. تعميمٌ يكشفُ أمراً ليس عادياً
14:00 | 2022-10-13
13/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"رئاسياً".. لهذا المُرشّح سيصوّت "حزب الله"
Lebanon 24
"رئاسياً".. لهذا المُرشّح سيصوّت "حزب الله"
02:45 | 2022-10-13
13/10/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2022-10-14
يختارون الموظفين من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي... اليكم بعض المعلومات
01:17 | 2022-10-14
مزاد على جينز عمره أكثر من 140 عاماً.. بيع برقم خيالي!
23:00 | 2022-10-13
برجك اليوم
16:00 | 2022-10-13
اللحوم النباتية... لماذا يقبل عليها الأوروبيون؟
14:00 | 2022-10-13
فيديو مؤلم... شاب عربي يُوثّق آخر لحظات حياته قبل موته في الصحراء!
11:00 | 2022-10-13
اعتدت على أحد الركاب... إليكم ما حصل على متن طائرة!
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
14/10/2022 09:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
14/10/2022 09:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
14/10/2022 09:21:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact