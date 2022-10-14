لم يتمكن من اغتصابها فقتلها في مكان عملها

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في جريمة وصفتها وسائل إعلام محلية بالبشعة، أقدم عامل على قتل سيدة مصرية داخل مقر عملها، بعد أن فشل في الاعتداء عليها جنسيا.وأوضح موقع صحيفة "المصري اليوم" أن الحادثة وقعت في إحدى شركات العقارات في منطقة دير الملاك بحدائق القبة بمحافظة القاهرة.وفي التفاصيل، أقدم عامل في إحدى الورش (المصانع الصغيرة) الواقعة في نفس الشارع الذي توجد فيه شركة العقارات على محاولة اغتصاب موظفة في مقر عملها مستغلا عدم وجود موظفين غيرها في ذلك الوقت.وأفادت التحقيقات أن العمل حاول التحرش بتلك الموظفة، البالغة من العمر 32 عاما، ولكن عندما صدته ودافعت عن نفسها، أقدم المتهم على تهشيم رأسها بأداة صلبة وتوجيه طعنات عدة لجسدها قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة.وأوضح شهود عيان للصحيفة القاهرية أن الضحية كانت تتمع "بحسن الخلق والسمعة الطيبة". "الحرة"