ينام تحت مكتبه ويستشيط غضباً بوجه الموظفين..ما لا تعرفونه عن ماسك

لا يلبث الملياردير الأميركي إيلون ماسك يغيب عن الأنظار، حتى يعود إلى الواجهة مجدداً.





وفي آخر فصول الغرائب التي تكشفت عنه، أكد موظف سابق عمل معه أن ماسك كان دوما يتجول في قاعات أول شركة تقنية ناشئة أطلقها في التسعينيات، ويشتعل غضبا إذا لم ير موظفيه في مكاتبهم، حتى الساعة 9 مساء.

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تمام التاسعة وإلا..

وأضاف جيم أمبراس، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد ماسك عندما كان يدير شركة البرمجيات السابقة Zip2، في برنامج وثائقي لشبكة "بي بي سي"، أن وجه رئيسه كان يتحوّل إلى اللون الأحمر عندما يدرك أن موظفي الشركة بأكملهم لم يكونوا متواجدين في المكتب حتى في تلك الساعة.



كما ذكر أن ماسك كان يقضي ساعات المساء يبحث ليرى من كان يجلس في مكانه ومن لا يفعل.



من جهته، أكد مهندس أنظمة Zip2 السابق براندن سبايكس، أن الملياردير الأميركي كان يعمل في كثير من الأحيان لوقت متأخر وينام تحت مكتبه.



وأشار أيضا إلى أن ماسك كان زميلاً غير عادي، ويعتقد كذلك أنه يعرف كل شيء عن كل شيء. فمنذ صفقة شراء تويتر، حتى إطلاقه عطره الشهير مؤخراً، يبقى رئيس تسلا "شاغل الناس".وفي آخر فصول الغرائب التي تكشفت عنه، أكد موظف سابق عمل معه أن ماسك كان دوما يتجول في قاعات أول شركة تقنية ناشئة أطلقها في التسعينيات، ويشتعل غضبا إذا لم ير موظفيه في مكاتبهم، حتى الساعة 9 مساء.تمام التاسعة وإلا..وأضاف جيم أمبراس، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس في عهد ماسك عندما كان يدير شركة البرمجيات السابقة Zip2، في برنامج وثائقي لشبكة "بي بي سي"، أن وجه رئيسه كان يتحوّل إلى اللون الأحمر عندما يدرك أن موظفي الشركة بأكملهم لم يكونوا متواجدين في المكتب حتى في تلك الساعة.كما ذكر أن ماسك كان يقضي ساعات المساء يبحث ليرى من كان يجلس في مكانه ومن لا يفعل.من جهته، أكد مهندس أنظمة Zip2 السابق براندن سبايكس، أن الملياردير الأميركي كان يعمل في كثير من الأحيان لوقت متأخر وينام تحت مكتبه.وأشار أيضا إلى أن ماسك كان زميلاً غير عادي، ويعتقد كذلك أنه يعرف كل شيء عن كل شيء.

لم يتغيّر.. شهادات متوافقة

وتتوافق تلك الشهادات التي نقلها الاثنان مع تقارير عدة كانت أفادت بأن رئيس سبايس أكس، كان طالب موظفي شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بالعودة إلى مكان العمل، في إشارة إلى رفضه العمل عن بعد، الذي أصبح رائجا بسبب إجراءات إغلاق فيروس كورونا.



ففي الشهر الماضي، نقلت CNBC عن مصادر داخل الشركة قولها إن ماسك وموظفي إدارته العليا كانوا يجمعون معلومات لضمان امتثال الموظفين لمرسومه حول العمل لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع في منشأة فريمونت بولاية كاليفورنيا.



مسلسل عن "ماسك"

يذكر أن الرجل المثير للجدل كان أسس وشقيقه كيمبال شركة Zip2 في عام 1995.



وقدمت الشركة برنامج "دليل المدينة" عبر الإنترنت للصحف.



وفي عام 1999، باع الأخوان ماسك الشركة إلى كومباك مقابل 37 مليون دولار، وفقا لكاتب سيرة ماسك آشلي فانس، الذي كتب "Elon Musk: Tesla و SpaceX و Quest for a Fantastic Future" في عام 2015.





كما تمت إعادة تسمية الكيان الذي تم إنشاؤه حديثا باسم PayPal، والذي اشترته eBay مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2002.



في نفس العام، أسس ماسك شركة SpaceX لاستكشاف الفضاء.



وباتت محفظة ماسك، أغنى رجل في العالم تشمل شركات Tesla و SpaceX و The Boring Company و Neuralink وربما Twitter. وبعد سنة تماماً من إتمام عملية البيع، استخدم ماسك الأموال للمشاركة في تأسيس X.com، وهو بنك على الإنترنت اندمج في النهاية مع Confinity.كما تمت إعادة تسمية الكيان الذي تم إنشاؤه حديثا باسم PayPal، والذي اشترته eBay مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2002.في نفس العام، أسس ماسك شركة SpaceX لاستكشاف الفضاء.وباتت محفظة ماسك، أغنى رجل في العالم تشمل شركات Tesla و SpaceX و The Boring Company و Neuralink وربما Twitter.

أما "بي بي سي"، فأجرت مقابلاتها مع زملاء الملياردير السابقين بخصوص مسلسلها "قصة إيلون ماسك" ، الذي بثت الحلقة الأولى منه في المملكة المتحدة يوم الأربعاء الماضي.



ويتعمق الفيلم الوثائقي في حياة ماسك الذي غادر جنوب إفريقيا في سن الـ17 عاماً وانتقل إلى كندا، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا حيث حصل على البكالوريوس في الفيزياء والاقتصاد عام 1995.