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واقعة نادرة.. إزالة 23 عدسة لاصقة من عين امرأة

Lebanon 24
14-10-2022 | 15:03
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نشرت طبيبة مقطعا غريبا ونادرا لامرأة نست 23 عدسة لاصقة في عينها، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

ويظهر الفيديو، المنشور على إنستغرام، الدكتورة كاترينا كورتيفا وهي تزيل العدسات اللاصقة من عين المرأة، التي بدت متقدمة في العمر.
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وانتشر المقطع بسرعة كبيرة وحقق حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.
 
 
وحسب ما قالت كورتيفا، فإن المريضة وضعت مجموعة من العدسات اللاصقة لمدة 23 يوما على التوالي، وكانت تنسى أن تزيل القديمة قبل وضع الجديدة، مما أدى إلى تراكمها في عينيها.
 
وأضافت: "هذا أمر نادر! كانت تنسى إزالتها في الليل، وتضع واحدة جديدة كل صباح لمدة 23 يوما".

وتابعت: "كان علي استخدام أداة جراحية دقيقة للغاية، ملقط مجوهرات، لإزالة كل العدسات اللاصقة المتراكمة".

وأوضح المصدر أن المريضة شعرت بتحسن حالة عينيها بعد إزالة العدسات، التي يحذر منها الخبراء، والتي قد تؤدي أحيانا إلى فقدان البصر.
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