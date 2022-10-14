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"حساء الطماطم" خرب لوحة قيمتها مليارات (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2022 | 15:31
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رمى ناشطون بيئيون من حركة "جاست ستوب أويل"، الجمعة، حساء الطماطم على لوحة "دوار الشمس" الشهيرة لفان غوخ المعروضة في متحف "ناشونال غاليري" في العاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت صور وفيديوهات نشرتها الحركة التي تطالب بالوقف الفوري لكل المشاريع النفطية أو الغازية، ناشطتين ترميان عبوتين تحويان الحساء على العمل الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 84 مليار دولار.
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وأرادت الحركة من خلال هذه الحادثة توجيه رسالة إلى الحكومة البريطانية للتخلي عن مشاريع النفط والغاز في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي.
 
وكانت أستراليا شهدت قبل أيام عملا احتجاجيا مشابها، إذ ألصق ناشطان مناخيان يديهما بالغراء على الحماية الزجاجية للوحة بابلو بيكاسو "مجزرة في كوريا" المعروضة في متحف في مدينة ملبورن الأسترالية الأحد، من دون إلحاق أي ضرر باللوحة.
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