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توقف قلبها 22 دقيقة وتم إعلان وفاتها.. "جومانا" عادت للحياة بمعجزة! (صور)

Lebanon 24
15-10-2022 | 02:00
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استعادت بطلة منتخب مصر في الترايثلون، جومانا ياسر، وعيها إثر إنعاشها وذلك بعد توقف عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة.

 

فقد خضعت جومانا للإسعافات الأولية ثم جرى نقلها إلى أحد مستشفيات محافظة الإسكندرية شمال مصر لتلقي العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المطلوبة، وبعدها عادت عضلة قلبها للضخ مرة أخرى بعد 22 دقيقة من توقفها.

 

بدأت تستعيد وعيها

وقال محمد الجوهري، مدرب جومانا ياسر لرياضة الترايثلون، إنها بدأت أخيرا بتستعيد وعيها، وتفتح عينيها وتبتسم وتصافح بأناملها الزوار، بعد 20 يوما بالعناية المركزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية .

 

وأضاف قائلا "الحمد لله كلنا نفسيتنا بدأت تتحسن بتحسن جومانا، ودا فضل من ربنا علينا"، معتبرا أن الأمر ليس إلا مسألة وقت لتعود البطلة إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى، طالبا استمرار الدعاء لها حتى تشفى تماما.

 

 
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25 محاولة إنعاش

وكان المستشفى الذي تعالج فيه البطلة الصغيرة أعلن وفاتها سابقا، إلا أنها تمسكت بالحياة بعد 25 من محاولة لإنعاش القلب.

 

يشار إلى أن اللاعبة سقطت فجأة خلال التمرين قبل 20 يوما، ودخلت في حالة تشنج وفقدان للوعي أدت إلى توقف عضلة قلبها.

(العربية)

المصدر: العربية
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