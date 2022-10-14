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مشهد مرعب.. مصعد كاد يمزق جسم مريض لنصفين شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
14-10-2022 | 23:30
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند يوثق واقعة صادمة تعرض لها مريض في أحد مستشفيات نيودلهي.

 

في التفاصيل، أظهر المقطع المتداول اثنين من طاقم التمريض وهما يدخلان المريض على السرير داخل المصعد، وفق موقع youthistaan المحلي.

 

وبينما دخل الأول وسحب المريض إلى الداخل تحرك المصعد فيما كان الباب مفتوحاً، ما كاد أن يتسبب بتمزيق جسم المريض لنصفين!

 

إذ اضطر الممرض الثاني الذي كان في الاتجاه الآخر أن يترك المريض الذي انقلب السرير به داخل المصعد.

مريض بأحد مستشفيات نيوديلهي يتم إدخاله المصعد فتحرك للأسفل والباب لايزال مفتوح وكاد ذلك يتسبب بتمزيق جسم المريض لنصفين لكن عناية الله أنقذته بدخول السرير الطبي بالكامل فيه ونجا.

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يُعتقد أن هناك عمال يقومون بصيانة المصعد وبسبب عدم علم الممرضين حدث ما حدث.pic.twitter.com/aygXyBgX9u

 
 
 

وأصيب الجميع بالذهول والصدمة، فيما لم يعرف ما الذي حدث بالتحديد.

(العربية)

المصدر: العربية

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