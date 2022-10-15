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مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)

Lebanon 24
15-10-2022 | 05:00
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تمكن طيار من الهبوط بسلام بطائرته بعد قيامه بمناروة رائعة ولكنها مرعبة في نفس الوقت للتغلب على شدة الرياح ليتمكن من تعديل وضع الطائرة ولمس الأرض بسلام.

 

ورصدت الكاميرات الهبوط المذهل الذي قام به الطيار وهو يتجه إلى مطار ماديرا، المعروف باسم مطار كريستيانو رونالدو الدولي، في البرتغال.

 

وحسب موقع "إنسايد إديشن"، يتمتع مطار ماديرا بشهرة كبيرة باعتباره أحد أكثر المطارات تحديًا للطيارين في العالم.

 

ووفقا للموقع، يعود ذلك بسبب وقوعه على جزيرة ولقوة الرياح والعواصف حوله، لتصبح عمليات الهبوط الصعبة فيه أمرا طبيعيا تماما.

 

وأوضح الموقع أنه في هذا اليوم تحديدًا، كان على الطيار مكافحة رياح معاكسة عالية عند اقترابه من المدرج والتي كانت تتلاعب بالطائرة في مشهد يحبس الأنفاس.

 

ولكن الطيار تمكن بمناورة رائعة من تعديل وضع الطائرة حتى لمس الأرض بسلام رغم الصعوبات.

(سبوتنيك)

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المصدر: سبوتنيك

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