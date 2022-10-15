فيديو ينتشر.. دخل بجرأة وتجوّل بكل خفة بين الأسود داخل القفص!

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بمقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم، لعامل ظهر في حديقة للحياة البرية، وهو يلاعب أخطر الحيوانات وأشرسها بكل خفّة ورشاقة.

وظهر الشاب سانتينو، وهو مدّرب في الحديقة، في الفيديو ممسكاً عصاه، يتبختر ويتجول بين الأسود داخل القفص دون أي خوف أو هلع.

فيما تهرع تلك الحيوانات المفترسة منه خوفاً من دون أن تبرز أي مقاومة أمام عصاه.

في ناس لما تزورنا بكل بساطة بترمي اقفاص الحيوانات بالقوارير الفارغة والحجارة مع إنو ده واحد من اول محاذيرنا المعلقة في كل الاقفاص.

Advertisement ده فيديو توضيحي فيهو كيف صعوبة وخطورة ما يقابل الفعل المستبسط مع العلم انو السيد سانتينو مدرب جدا وخبرة اكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة pic.twitter.com/tGPv39wUXf — Sudan Animal Rescue حديقة السودان للحياة البرية (@SudAnimalRescue) October 13, 2022

تحذير واضح

كما أوضح في الفيديو الذي نشره حساب الحديقة الخاص على تويتر، أن هناك من يأتي من الناس لزيارة الحديقة، فيقومون برمي الأقفاص بقوارير فارغة وحجارة بغية أذية تلك المخلوقات.

وشدد على أن إدارة الحديقة لطالما حذّرت من مغبة مثل هذه الأفعال.

ونشرت بدورها فيديو توضيحي يشرح أهمية الإلمام بأسلوب التعامل مع مثل هذه المخلوقات.

يشار إلى أن سانتينو، يعدّ مدرباً جداً، ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة.

(العربية)