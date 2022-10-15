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فيديو ينتشر.. دخل بجرأة وتجوّل بكل خفة بين الأسود داخل القفص!

Lebanon 24
15-10-2022 | 08:00
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انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان بمقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم، لعامل ظهر في حديقة للحياة البرية، وهو يلاعب أخطر الحيوانات وأشرسها بكل خفّة ورشاقة.

 

وظهر الشاب سانتينو، وهو مدّرب في الحديقة، في الفيديو ممسكاً عصاه، يتبختر ويتجول بين الأسود داخل القفص دون أي خوف أو هلع.

 

فيما تهرع تلك الحيوانات المفترسة منه خوفاً من دون أن تبرز أي مقاومة أمام عصاه.

 

 
 

تحذير واضح

كما أوضح في الفيديو الذي نشره حساب الحديقة الخاص على تويتر، أن هناك من يأتي من الناس لزيارة الحديقة، فيقومون برمي الأقفاص بقوارير فارغة وحجارة بغية أذية تلك المخلوقات.

 

وشدد على أن إدارة الحديقة لطالما حذّرت من مغبة مثل هذه الأفعال.

 

ونشرت بدورها فيديو توضيحي يشرح أهمية الإلمام بأسلوب التعامل مع مثل هذه المخلوقات.

 

يشار إلى أن سانتينو، يعدّ مدرباً جداً، ويملك خبرة أكثر من 30 سنة في التعامل مع الحيوانات الخطرة.

(العربية)

المصدر: العربية
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