Advertisement

منوعات

اندلع الحريق في العقار السكني... ووقعت الكارثة الإنسانية

Lebanon 24
15-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1000580-638014333529813292.jpg
Doc-P-1000580-638014333529813292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت منطقة الدواجن في حلوان في مصر فاجعة أليمة حيث لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرون إثر حريق اندلع في شقتين بعقار سكني.

ويعمل الأمن على التحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلغاريا.. مصرع امرأة كولومبية وإصابة 6 أشخاص بحريق في فندق
lebanon 24
16/10/2022 00:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
التسجيلات المصورة تكشف عن السبب الحقيقي لحريق كنيسة في مصر... من دخل من النافذة؟
lebanon 24
16/10/2022 00:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب الحريق الهائل داخل كنيسة في مصر؟
lebanon 24
16/10/2022 00:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق جديد داخل كنيسة في مصر... ماذا في التفاصيل؟ (صور وفيديو)
lebanon 24
16/10/2022 00:12:08 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

مصر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-10-15
08:00 | 2022-10-15
06:55 | 2022-10-15
06:51 | 2022-10-15
05:27 | 2022-10-15
05:10 | 2022-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website