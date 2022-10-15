اندلع الحريق في العقار السكني... ووقعت الكارثة الإنسانية

شهدت منطقة الدواجن في حلوان في مصر فاجعة أليمة حيث لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم وأصيب 3 أشخاص آخرون إثر حريق اندلع في شقتين بعقار سكني.



ويعمل الأمن على التحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه.

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