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طالبة تنتحر في الجامعة... وهذه الرسالة التي تركتها

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:00
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تخلصت طالبة مصرية في دولة الكويت من حياتها، الأربعاء، بإلقاء نفسها من ارتفاع عالٍ داخل كلية العلوم التى تدرس بها في جامعة الكويت.

ونقلت وسائل إعلام كويتية، أن الطالبة من مواليد 2003 وتدرس بكلية العلوم، وتخلصت من حياتها بسقوطها من الدور الرابع متعمدة بغرض الانتحار.
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وأكد الأمين العام لجامعة الكويت، الدكتور محمد زينل، إنه بمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الطالبة ألقت بنفسها من الدور الرابع الساعة الرابعة مساء، وفشلت محاولات إسعافها وفارقت الحياة.

وأصدرت جامعة الكويت بيانا، الأربعاء، حول حادثة سقوط طالبة داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقالت الجامعة في بيانها إن الطالبة توفيت في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعدما اتخذت الفرق الطبية بالجامعة جميع الإجراءات لإسعافها.

وكشف بيان الجامعة أن تحريات المباحث الأولية تؤكد وجود شبهة انتحار.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الطالبة المنتحرة تحمل الجنسية المصرية، وتركت رسالة مكتوبة قبل انتحارها، كتبت فيها: "بابا عمره ما حسسني إني كبيرة، على طول موترني ويخليني أشك في نفسي، أحب أقوله شكرا قضيت رسالة الماسونية وخلصت البشر من واحد".
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