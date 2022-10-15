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"حالة غير طبيعية".. حادث مروع يؤدي إلى انقلاب دورية شرطة

Lebanon 24
15-10-2022 | 05:27
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أعلنت السلطات الكويتية عن تمكنها من إلقاء القبض على شخص تسبب بحادث اصطدام وانقلاب سيارة دورية تابعة للشرطة.

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية في منشور على تويتر، الجمعة، إن "الجهات الأمنية تمكنت من ضبط المتسبب في حادثة اصطدام وانقلاب دورية شرطة".
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وأوضح أن الحادث حصل "بعد أن طلب منه التوقف، حيث اتضح أن الشخص بحالة غير طبيعية، وقام بالاصطدام بالدورية والهروب وبحوزته مواد مسكرة".

وأكدت أنه "تم إحالته لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ونشرت صحيفة المجلس فيديو للحادثة، ويظهر سيارة الشرطة وهي مقلوبة على جانبها في أحد الطرقات، فيما هرع مواطنون كويتيون لإنقاذ عناصر الشرطة العالقين بداخلها.
 
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