مفاجأة كبيرة بإنتظار مواليد 3 ابراج في الاسبوع الاخير من تشرين الاول

بعد اكتمال القمر الديناميكي في برج الحمل، يبدأ الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول 2022، ومع عودة عطارد إلى الميزان الذي يبحث عن التناغم، يسلط الضوء على ثلاثة أبراج ستحظى بأفضل أسبوع من 23 إلى 31 تشرين الاول 2022. فمن هي هذه الأبراج، بحسب موقع "الجميلة".

برج الجوزاءقد يكون هناك تغيير مهني كبير بحلول 25 تشرين الاول 2022، حيث ينشط كسوف الشمس في برج العقرب منزلك السادس. استعد لإجراء تغييرات على الطريقة التي تغذي بها نفسك وتحافظ عليها. بحلول 28 تشرين الاول 2022، سيظهر تحول كبير في حياتك حيث يعود كوكب المشتري إلى المنزل العاشر. يمكن أن يسلط هذا الضوء على جميع ما أنجزته في حياتك المهنية وستشعر بالفخر.مع تراجع المريخ في برج الجوزاء في 30 تشرين الاول 2022، فأنت تستعد لمرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها بشكل كبير. لكنك ستشعر على الأرجح بالراحة والإطمئنان نظراً لأنّ المريخ يصف الطريقة التي تؤكد بها نفسك، وتتصرف بها مع مشاعرك. بحلول الوقت الذي يبدأ فيه كوكب المريخ إلى الوراء في 30 تشرين الاول 2022، قد تجد أن الرومانسية أصبحت أكثر انتشاراً في حياتك، خاصةً إذا كنت أنت وشريكك محاصرين في دائرة تثير القلق.برج الميزانيلقي الأسبوع الأخير من تشرين الاول 2022، الضوء على الأشخاص الذين يظهرون أفضل ما فيك. سيزيد من جاذبيتك ويذكرك بميلك للدبلوماسية، مما يمهد الطريق لشراكات أكثر توازناً. قد تكون في حالة مزاجية تتفاخر بها بحلول 23 تشرين الاول 2022، عندما يدخل كوكب الزهرة إلى منزلك الثاني. لن يؤدي ذلك إلى تحسين وضعك المهني فحسب، بل سيشجعك أيضاً على المشاركة في أي شيء يجعلك تشعر بأنك على قيد الحياة. ومع ذلك، نظراً لأنّ الكسوف الشمسي في برج العقرب يحطم ويعيد بناء منزلك الثاني من المال في 25 أكتوبر 2022، فقد تتصالح مع الطريقة التي تختارها للإنفاق وتشكل أيضاً نتائج جيدة. استعد لزيادة الإنتاجية بحلول 28 أكتوبر 2022، خاصةً إذا كنت على استعداد للعودة إلى العادات التي تعرف أنها تبرز أفضل ما فيك. هذا هو الوقت الذي سيرجع فيه كوكب المشتري إلى منزلك السادس المنتج. بمجرد أن يتراجع المريخ في بيتك التاسع للحكمة والفلسفة في 30 تشرين الاول 2022، فإنك تتعلم المزيد عن الطريقة التي لا تكون بها معتقداتك دائماً مثالية.برج الدلوحان الوقت للتعبير عما يدور في ذهنك ومناقشة الأشياء التي تهمك. تشعر بنفس القدر من الإلهام للنهوض من بعض التجارب الصعبة التي من المحتمل أن تكون قد مررت بها في الأسابيع الثلاثة الماضية الذي أحدثه تراجع عطارد. قد يبدو جدولك الزمني لا نهاية له. احتضن هذا الاندفاع من الطاقة، لأنه لن يدوم. عندما تتبنى الفرص لتبادل أفكارك مع شخص ما، فإنك أيضاً تلتقط أفكاراً جديدة. يبدأ موسم برج العقرب في 23 تشرين الاول، مما قد يحول الأجواء نحو شيء أكثر جدية. بينما تسير الشمس في المنزل العاشر من حياتك المهنية، قد تفكر أكثر في سمعتك كمحترف وكيف يمكنك تعزيز مكانتك في مجال عملك. نظراً لأنّ الكسوف الشمسي في برج العقرب يتسبب في التغيير الذي يبدأ في 25 تشرين الاول 2022، فقد تجد أّنّ حياتك المهنية تأخذك في مسار لم تتوقع أن تسلكه أبداً. في الواقع، قد تتخلى عن أحلام الضياع لأنك أخيراً تتصالح مع المهنة التي تريدها حقاً. مع عودة كوكب المشتري إلى المنزل الثاني من المال والرفاهية في 29 تشرين الاول 2022، تقترب من فرصة زيادة أرباحك. ومع ذلك، هذا لا يعني أنّ المال سيقضي على مشاكلك، خاصة إذا لم تكن لديك خطط حقيقية لما يمكنك فعله به.