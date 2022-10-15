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أشعل النار بنفسه في دائرة حكومية.. وزوجته كشفت الأسباب

Lebanon 24
15-10-2022 | 23:36
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أشعل مواطن مصري النار بنفسه أثناء وجوده في مبنى حكومي، حيث جرى إسعافه ونقله إلى المستشفى.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المواطن أشعل النار في نفسه منطقة كفر الدوار بسبب الضغوط التي واجهها أثناء تسجيل طفله في إدارة التعليم، ولعدم تسليم طفله الذي يدرس في المرحلة الابتدائية الكتب المدرسية.
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وقالت الزوجة في مقابلة إن السبب "سوء المعاملة" الذي تلقاه زوجها من مديرة المدرسة ومديرة الإدارة التعليمية، وتعرض للضرب على أيدي أمن الإدارة التعليمية، ناهيك عن ضياع ملف ابنهم من السجلات الرسمية.

وأضافت الزوجة أنه بعد الحادث الذي تعرض له زوجها جاءت موظفة من المدرسة، وأحضرت معها الكتب، وقالت "إنه تم دفع المصاريف والعثور على الملف وتسجيله في المدرسة".

وكانت مديرية التربية والتعليم في منطقة البحيرة التابعة لكفر الدوار، قالت في بيان عبر حسابها في فيسبوك إنه تم "استبعاد مديرة المدرسة" وإحالتها للتحقيق.
المصدر: الحرة
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