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"قاتل متسلسل"... هكذا تم اعتقاله

Lebanon 24
16-10-2022 | 14:00
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قالت الشرطة في قاتلستوكتون بولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس السبت، إنها اعتقلت رجلا يشتبه بقتله 6 أشخاص في سلسلة من جرائم القتل التي هزت المنطقة الواقعة في شمال كاليفورنيا.

وقال رئيس شرطة ستوكتون، ستانلي ماكفادين، إنه بفضل معلومات سرية والتحقيقات تمكنت السلطات من متابعة رجل واعتقاله أثناء قيادته لسيارته في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.
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وقال مكفادين، في مؤتمر صحفي، إن الرجل الذي كان بحوزته سلاح ناري عندما أوقفه المحققون كان "بصدد ارتكاب جريمة قتل".

وأضاف "نحن واثقون من اننا أوقفنا جريمة قتل أخرى"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال المدعي العام بمقاطعة سان جواكين، توري فيبر سالازار، إن مكتبه راجع الأدلة وأن المشتبه به سيمثل أمام المحكمة، يوم الثلاثاء. "سكاي نيوز عربية" 
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