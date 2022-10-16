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الحملتبدو حالتك العامّة جيّدة خاصّة بوجود سمات مهمّة بالفلك منها لأورانوس يعني تجديد وتغييرات وانفتاح أكثر بحياتك الإجتماعية ..خلال يومك قد تستّجد أمور عائليّة مثل سوء فهم أو خلاف مع أحدهم.الثوروضعك هذه الفترة يكون أفضل من السابق خاصّة الحالة الماديّة والأمور الشخصية والناحية النفسية ..تزداد ثقة بنفسك وتبدو أكثر نشاطاً وحيوية وتهتمّ بالمعرفة وجمع الأخبار وكلامك كثير.. يوم للتواصل وللسفر القريب.الجوزاءلديك يوم فيه الحظوظ الماديّة رائعة بسبب موقع القمر ..أضف أنّ سمة المريخ تثليث الشمس تعطيك فرص بناحية العلاقات والعمل.. تحفّزك هذه الحالة الفلكية على الإبداع والتعبير الكلامي والاهتمام بالهوايات والرياضة ..لديك اندفاع وحيوية وتصميم لتزيد من مواردك الماديّة .السرطانأخيراً تقضي يوم إيجابيّ ورائع.. يكون الحظ حليفك بنواحي كثيرة والقمر يسعد بتواجده لديك مايزيد من فرصك تكون أكثر جاذبية ومحطّ أنظار وتميل للإهتمام بنفسك ومظهرك ..تشعر بنظرة إعجاب من الجميع.. عندك فترة للفرص الماديّة تبدأ في هذا اليوم.الأسدالوضع بشكل عامّ يحمل بعض التعب حيث تكون شخص ذو حدس سلبيّ وتميل للتشاؤم وتذكّر الماضي.. خلال النهار عليك أن تنتبه من الخسائر الماديّة وغيرها.. تجنّب الدخول بجدال مع غيرك من أفراد العائلة أو زملاء العمل.. كما لاتتكلّم بأسرارك حين يكون القمر خلفك .العذراءيوم جيّد للتفاؤل والتجديد.. وقت مناسب لتقوم بكثير من النشاطات وتخطط مع أصدقاء مقربين وتتشارك الأفكار معهم ..عندك دعم فلكيّ يتمثّل بفوائد مادية وبعلاقات مهمّة ..تكون أكثر حكمة وانفتاح ومتصالح مع من حولك.. كما تلبي دعوات اجتماعيّة .الميزانتبدأ نهارك بنشاط و تفاؤل ولديك ثقة كبيرة بنفسك وأفكارك منفتحة متحررّة وتضع خطط لتحسين الوضع الماديّ وكيفيّة تحقيق طموحك ..تبدو متألّق جذّاب ومكانتك الإجتماعية عالية كما أنّ سمة الشمس والمريخ ستقدم لك أوقات إيجابيّة وماديّاً هناك فرص .العقربتكون حظوظك أكثر من جيّدة.. نهارك يحمل الإيجابيّة والتطورات والأخبار التي ترضيك وتسعدك.. تتمتّع بحنكة وذكاء ورقيّ بالتصرف.. وقت ملائم للسفر او تستقبل شخص من بعيد وللعمل والأمور الدراسية.. تكون محبوباً بالأماكن التي تتواجد فيها ولديك حظّ من الغرباء .القوسيوم يعطيك فتور بالهمّة وقلّة بالنشاط خاصّة اجتماعيّاً ..لايمنع أنّ هناك حظوظ بسبب الحالة الإيجابيّة للكواكب الأمر الذي يجعلك بحالة نفسيّة ومزاجية نوعاً ما أفضل وهي الفترة الأقوى ماديّاً ..فقد تحصل على مال أو فائدة جيّدة لم تكن محسوبة .الجديإنّه يوم جيّد ستحقق فيه المكاسب المتعددة منها ماديّة كما تكون اجتماعي مثاليّ بتعاملك فتبدي الدبلوماسية والمرونة ..الوقت مناسب للعمل وتوقيع أوراق شراكة أو ارتباط ..ممكن أن تصرف مالاً أكثر.. فقط لاتتواجه مع عدوّك هذا اليوم .الدلويوم متوسط الحظوظ وقد يحمل تعب و مسؤوليات جديدة لاطاقة لك القيام بها وتحاول أن تجبر نفسك للأعمال خاصّة الروتينيّة ..تبدو بفترة النهار متوتر وعليك الانتباه للصحّة.. بإمكانك طلب مساعدة أو تأجيل بعض الأعمال..لكن اورانوس بأفضل فتراته لذا تخفّ أيّ معاكسات مهما كانت .الحوتأخيراً تجد الراحة و تقضي يوم رائع تكون حظوظك هي الأفضل حيث تميل للتسلية والحب ومليء بالتفاؤل والسعادة ..يخالجك شعور بالراحة والطمأنينة وتهدأ الحالة النفسيّة التي ثارت بالأمس ..تهتمّ بأمورك المنزليّة و تجد وقتاً للحياة الإجتماعيّة وللتسوّق والشراء واستقبال الضيوف .