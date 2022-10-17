هؤلاء المواليد هم الاوفر حظا في 2023 بحسب الابراج الصينية.. ماذا عنكم؟

ماذا يخبئ لك برجك الصيني في العام 2023؟ وهل سيحمل هذا العام الاخبار الجديدة والسارة؟ أم أنَّه عام مليء بالمصاعب؟ اليكم توقعات الابراج الصينية لعام 2023، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقاً لعلماء وخبراء الفلك، بحسب موقع "الجميلة":

برج الفأر 2023سنوات ميلاد الفأر: 1924، 1936، 1948، 1960، 1972، 1984.يجلب عام الأرنب المائي الحظ والسعادة لمعظم جوانب الحياة لمواليد الفأر. ستزدهر حياة الحب وقد تجد حب حياتك هذا العام. ستكون الحياة المهنية في ازدهار أيضاً وسيكون الوقت مناسباً لاستكشاف شغفك. من الناحية المالية، ستزدهر إذا تعلمت إدارة أموالك. ستكون الصحة جيدة في عام 2023.برج الثور 2023سنوات ميلاد الثور: 1949، 1961، 1973، 1985، 1997، 2009، 2021.ستستمتع بحياة حب جيدة في عام الأرنب. ستكون علاقتك بأحبائك أقوى من أي وقت مضى. ستشهد الحياة المهنية بعض الاضطرابات ولكن بحلول نهاية العام 2023، ستبدأ الأمور في التراجع. يُنصح بتوخي الحذر فيما يتعلق بأموالك هذا العام لأنّ الإنفاق على أشياء غير ضرورية سيؤدي إلى مشاكل مالية في المستقبل. من الناحية الصحية، ستكون فترة جيدة لمواليد الثور.برج النمر 2023سنوات ميلاد النمر: 1938، 1950، 1962، 1974، 1986، 1998، 2010، 2022.ستستمتع بوقت ممتع مع شريكك، وستحظى بسنة رائعة أيضاً. في الحياة المهنية، كلما زاد عدد الأشخاص الذين تقابلهم، ستتاح لك المزيد من الفرص، لذا اعمل على تنمية دائرتك الاجتماعية. يُنصح بالبحث عن المزيد من مصادر الدخل إذا كنت تريد الاستقرار المالي. من الناحية الصحية، يجب توخي الحذر من تغير الطقس واستشارة الطبيب حتى في حالة الإصابة بأمراض بسيطة.برج الأرنب 2023سنوات ميلاد االأرنب: 1963، 1975، 1987، 1999، 2011، 2023.عام 2023 هو عام الأرنب ويعد بتحقيق نتائج إيجابية في معظم جوانب حياة مواليد برج الأرنب. ستكون حياتك العاطفية جيدة، خاصةً في الربع الأول من العام. ومع ذلك، قد يواجه المتزوجون بعض التحديات هذا العام. من الناحية المهنية، سيكون العام مليئاً بالحيوية حيث تصطف النجوم لصالحك. لكن إذا كنت تفكر في تغيير حياتك المهنية، فعليك الانتظار لسنة أخرى. من الناحية المالية، ستكون السنة جيدة وسيئة. سوف تكسب المال ولكن قد تخسره بسبب إهمالك. لذا كن يقظاً أثناء إنفاق المال. فيما يتعلق بالصحة، يجب الامتناع عن الخروج في مغامرات حيث توجد فرص للإصابة.برج التنين 2023سنوات ميلاد التنين: 1940، 1952، 1964، 1976، 1988، 2000، 2012.ستتحمل نتائج مضاعفة في عام الأرنب. سيستمتع المتزوجون بوقت ممتع مع أزواجهم. ولكن إذا دخلت في علاقة مؤخراً، فقد تواجه اضطراباً في حياتك العاطفية. من ناحية أخرى، قد يجد التنين العازب أخيراً توأم روحه هذا العام. من الناحية المهنية، سيساعدك عملك الجاد والتفاني في تعزيز حياتك المهنية. سيتم تقدير جهودك ومكافأتها من قبل رئيسك في العمل. قد تمر الحياة المالية بتقلبات، لذا يجب أن تكون مستعداً. يُنصح بتضمين التمارين واليوغا في نظامك اليومي لتفادي المشكلات الصحية هذا العام.برج الأفعى 2023سنوات ميلاد الأفعى: 1941، 1953، 1965، 1977، 1989، 2001، 2013.سيكون العام 2023 مليئاً بالتغييرات الإيجابية. الأشياء التي عملت بجد من أجلها ستبدأ في النهاية في سدادها. من ناحية الحب، هذا العام مليء بالرومانسية والسعادة. قد تكافح في توفير الوقت لمن تحب ولكن يمكنك التغلب على هذا التحدي إذا حاولت الحفاظ على توازن جيد بين العمل والحياة. قد تخلق المنافسة من زملاء العمل في مكان العمل بعض العوائق في طريق النمو. لذلك ينصح بتوخي الحذر من خصومك. من الناحية المالية، يمكن أن تكون سنة مثمرة إذا تعلمت التفريق بين الإنفاق على الأشياء المهمة والأشياء الأقل أهمية. يُنصح بعدم إهمال صحتك وطلب التوجيه الطبي عند الحاجة.برج الحصان 2023سنوات ميلاد الحصان: 1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014.يعدك العام 2023 بوقت رومانسي مع شريكك مما سيعزز روابطك. قد يجد العازب أيضاً الحب الحقيقي. من الناحية المهنية، قد تواجه صعوبات في البداية، ولكن في النهاية، ستبدأ الأمور في التراجع وستشهد تقدماً في حياتك المهنية. أما بالنسبة للحياة المالية، فبعض الأشهر تجلب الوفرة، والبعض الآخر قد يجلب الخسارة. يُنصح بالإنفاق بعناية وتوفير ما يكفي من المال للأيام الصعبة. فيما يتعلق بالصحة، عليك أن تظل حذراً للغاية هذا العام.برج العنزة 2023سنوات ميلاد العنزة: 1943، 1955، 1967، 1979، 1991، 2003، 2015.في عام الأرنب، قد تواجه بعض الصعوبات. لكن هذه التحديات ستجعلك أقوى من أي وقت مضى. عندما يتعلق الأمر بالحب، يجب عليك الامتناع عن خنق شريك حياتك من خلال التواجد بجانبه طوال الوقت. يجب أن تأخذ بعض المساحة، لأنها ضرورية في أي علاقة. من الناحية المهنية، كن مستعداً لأشياء عظيمة تحدث. ستتم مكافأة عملك الشاق وستضيف مهارات قيمة إلى حياتك المهنية. قد تزعجك التحديات المالية إذا لم تتعلم إنفاق الأموال بحكمة. فيما يتعلق بالصحة، هناك فرص للحوادث، لذلك يجب أن تكون حريصاً في جميع الأوقات. أيضاً، اعتني بصحة أطفالك بشكل خاص هذا العام.برج القرد 2023سنوات ميلاد القرد: 1944، 1956، 1968، 1980، 1992، 2004، 2016.ستستمتع هذا العام بفترة سلمية ومباركة وسعيدة. أنت على استعداد لإجراء تغييرات تغير حياتك والتي ستؤدي إلى نتائج رائعة. في حياتك العاطفية، ستتحسن علاقتك مع الحبيب وستعرف المزيد عن بعضكما البعض. يجب على مواليد برج القرد غير المستعدين للوقوع في الحب ألا يدفعوا أنفسهم. الشخص المناسب سيدخل في الوقت المناسب. بعد فترة صعبة من الإخفاقات في حياتك المهنية، ستبدأ مسيرتك المهنية أخيراً في الطيران هذا العام. ركز على تحقيق أهدافك واستمر في التحرك في الاتجاه الصحيح؛ النصر سيكون لك. لتحقيق الاستقرار المالي، سيتعين عليك ممارسة الصبر واليقظة. اعتني بصحتك لأنّ الأمراض البسيطة قد تزعجك هذا العام.برج الديك 2023سنوات ميلاد القرد: 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017.يُعتبر عام 2023 عاماً من التقلبات لمواليد برج الديك. سيتعين على المتزوجين أن يتعلموا الموازنة بين حياتهم الشخصية والمهنية أو قد يغضب الشريك. لا تخف من إجراء محادثات صعبة لأنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع المشكلات بطريقة صحية. قد ينتهي الأمر بالعازبين الذين يرغبون في فتح قلوبهم من أجل الحب في العثور على الشريك المناسب هذا العام. ومع ذلك، فإن الذين يفكرون في تغيير وظائفهم أو حياتهم المهنية يجب أن يحملوا هذه الفكرة في الوقت الحالي. عندما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، فلن يتحقق ذلك إلا إذا أنفقت وفقاً لميزانيتك. لا تفرط في المصاريف ووفر للأيام الصعبة القادمة. من الناحية الصحية، ستكون سنة جيدة.برج الكلب 2023سنوات ميلاد الكلب: 1946، 1958، 1970، 1982، 1994، 2006، 2018.كن مستعداً للحظ والنجاح والوفرة. في الأمور المتعلقة بالحب، يُنصح بالخروج من منطقة الراحة الخاصة بك وتجربة أشياء جديدة. اذهب في نزهات رومانسية مع شريكك وأظهر له مدى ما تعنيه لك. ستحقق أرباحاً جيدة هذا العام. قد تواجه بعض التحديات في مكان العمل ولكن يُنصح بالتحلي بالصبر. أنت جيد في إدارة أموالك، لذا فإن القليل من الاضطراب في الحياة المالية لن يزعجك هذا العام. من الناحية الصحية، ستحتاج إلى الانتباه أو قد تعاني من مشاكل صحية. تبنى أسلوب حياة صحي للعيش حياة أطول ومرضية.برج الخنزير 2023سنوات ميلاد الخنزير: 1947، 1959، 1971، 1983، 1995، 2007، 2019.كل ما تنتظره سيكون ملكك. في علاقات الحب، يجب عليك القيام بأشياء تجعل شريكك سعيداً لأنها ستقوي علاقتك. اجعله يشعر بأنه مميز ومحبوب. سيجد العازب أيضاً الشخص الذي يمثل بداية قصة رومانسية. من الناحية المهنية، ستكون سنة مجزية حيث سيبدأ عملك الجاد أخيراً في تحقيق نتائج. ومع ذلك، يجب على رجال الأعمال تجنب توسيع أعمالهم هذا العام لأنهم قد يكبدون خسارة. من الناحية الصحية، يجب تجنب الانغماس في الأنشطة التي تسبب التوتر. مارس اليوجا والتأمل، وادمج نظاماً غذائياً صحياً في نظامك اليومي.