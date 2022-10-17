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منوعات
نائبة تتعرض للسخرية القاسية بسبب تسريحة شعرها الغريبة (صور)
Lebanon 24
17-10-2022
|
11:00
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لا تزال تسريحة الشعر الغريبة التي ظهرت فيها نائبة روسية في الأيام الاخيرة تشغل العالم على السوشيال ميديا، كما عرّضتها لموجة من السخرية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لفالنتينا بيترنكو، وهي سيناتور سابق عن خاكاسيا في جنوب روسيا، في أحدث ظهور لها، حيث صفّفت شعرها الكثيف والمجعّد بطريقة غريبة، ورفعته الى الأعلى وقصّته بتسريحة مماثلة لتسريحة شعر الشخصية الكرتونية الشهيرة مارج سيمبسون.
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وبعد الضجة التي رافقت تسريحتها، عبّرت المسؤولة الروسية عن ألمها من التعليقات المتواصلة بشأن شعرها، مشيرةً إلى أنها مضطرة للتعامل مع تلك المسألة بشكل يومي بسبب طبيعة شعرها، وقالت في وقت سابق: "لدي شعر مجعّد فقط. أرفعه الى الأعلى ببعض دبابيس الشعر، هذا كل شيء".
يُذكر أن بيترنكو عضو في مجلس الاتحاد الروسي منذ عام 2001، وساعدت في التفاوض على إطلاق سراح رهائن أطفال في إحدى المدارس عام 1993.
المصدر:
لها
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