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وفاة صاحبة أشهر قصة ملهمة عن 109 سنوات

Lebanon 24
17-10-2022 | 12:08
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توفيت، أمس الأحد، ماريا سالود راميريس كاباييرو، المرأة التي استُلهمت منها شخصية ماما كوكو في فيلم "كوكو" الشهير، الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم المتحركة لعام 2018، على ما أفادت السلطات المكسيكية.
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وكتب رئيس هيئة السياحة في ولاية ميتشواكان، غربي المكسيك، والتي تتحدر منها "ماما كوكو"، عبر"تويتر": "أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو، ماما كوكو، وهي امرأة لا تكلّ ونموذج حياتي يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم".

وفارقت دونيا ماريا الحياة عن 109 سنوات، في قريتها سانتا في دي لا لاغونا، قرب بحيرة باتزكوارو السياحية، حيث تقام تقاليد "يوم الموتى"، وفق معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية.
 
واشتهرت ماما كوكو بفضل فيلم "كوكو" من إنتاج "ديزني" عن قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلتها من خلال هذا التقليد المكسيكي. وكان سياح يقصدونها بانتظام لالتقاط صور مع هذه المرأة ذات الملامح القريبة إلى حد التطابق من شخصية "ماما كوكو"، وفق الإعلام المكسيكي.

وكان مخرج الفيلم لي أونكريش قال، خلال تسلم جائزة الأوسكار، إنّ "الشكر الأكبر هو لشعب المكسيك، إذ إن كوكو ما كان ليرى النور لولا ثقافته وتقاليده الجميلة للغاية".
 
 
(العربي الجديد) 
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