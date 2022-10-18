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انهار على المسرح.. وفاة ساحر شهير أمام أنظار الجمهور

Lebanon 24
18-10-2022 | 08:00
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توفي ساحر معروف في إسبانيا، أمام أنظار جمهوره، ولم يدرك الحضور خطورة الموقف ظنا منهم أنه كان يقدم عرضا غريبا كالعادة.

 

ووفقا لصحيفة "ماركا"، توفي الساحر أرسينيو بورو، يوم السبت الماضي، والذي اشتهر بوصوله إلى النصف النهائي من برنامج "غوت تالنت"، بينما كان يقدم عرضا في قاعة "هوديني" التي يعمل بها منذ 25 عاما.

 

ووفقا للصحيفة، انهار الساحر الشهير في منتصف المسرح، بينما استمر الجمهور في الضحك معتقدين أن وقوعه هو جزء من العرض. لكنهم أدركوا بعدها أنه أصيب بنوبة قلبية أنهت حياته.

 

واقترب ضابطا شرطة من الجمهور من الساحر البالغ من العمر 46 عاما بينما كان لا يزال يتنفس وكان قلبه ينبض. بدأوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي ولكن لم تسعف محاولاتهم حتى توفي بورو.

 

واشتهر الساحر الإسباني بظهوره في برنامج "غوت تالنت" العالمي بنسخته الإسبانية، ووصوله لنصف النهائي بعد عروض سحر ممتازة.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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