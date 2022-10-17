قرار إقالتك قد اتخذ ولكنه يُنفذ ببطء... كيف يمكنك ان تعلم؟

في آب الماضي، أظهر استطلاع أجراه موقع "لينكد إن" (LinkedIn)، وشمل أكثر من 20 ألف متابع؛ أن 83% من المشاركين شاهدوا أو عانوا مما يعرف بـ"الطرد الهادئ" (Quiet firing).
وهي طريقة تحدث عندما تمضي سنوات دون أن تمنح الإدارة موظفا ما، ترقية أو زيادة في الراتب؛ أو تقرر تكليفه بمهام تتطلب خبرة أقل من مستوى خبراته؛ أو تتراجع عمدا عن فرص التطوير والقيادة، فقط من أجل تجميد وضعه المهني.
أوضح المدرب الوظيفي بريان كريلي أنه عندما يريد صاحب العمل أن يُحبط أحد موظفيه، ولا يترك له خيارا سوى مغادرة الوظيفة؛ فإنه يبدأ في طرده بهدوء وبطء، عبر خطوات خفية تستهدف وقف تطور حياته المهنية.
وهي الخطوات التي قد تؤدي في المقابل، إلى رد فعل من الموظف، يُسمى "المغادرة الصامتة" (Quiet quitting)، حيث يواصل العمل على قدر متطلبات الوظيفة، دون أي زيادة.
3 أسباب للصراع بين "الإطلاق" و"الإقلاع"
في الوقت الذي كثر فيه الحديث حول مصطلحي "الطرد الهادئ"، الذي يتعلق بسلوك المدير، عندما يعتبر طرد أحد الموظفين أمرا مفروغا منه؛ و"المغادرة الصامتة"، الذي يتعلق بسلوك الموظف، عندما يضع حدودا لمدى استعداده للاستمرار في العمل، والمهام التي يمكنه القيام بها.
يشير عالم النفس والأكاديمي الأميركي بول سبيكتور، إلى 3 شروط أساسية، لا بد من توافرها في أي بيئة عمل؛ ويؤدي غيابها أو غياب أي منها، إلى تقويض مشاركة الموظفين، وافتقارهم للتحفيز؛ ومن ثَم الدخول في دوامة متبادلة بين "الطرد الهادئ"، و"المغادرة الصامتة". وهذه الشروط هي:
التقدير: حيث يحتاج الموظف إلى معرفة أنه مرئي ومسموع، وأن ما يفعله مُهم، وأن الإدارة تعترف بجهوده.
المكافأة: حيث من الصعب أن يُقدم الموظف أداء كاملا، إذا لم يتلقَّ ما يستحق من مكافآت على جهوده؛ سواء كانت هذه المكافآت مادية، كراتب قابل للزيادة وترقيات مُستحَقة؛ أو معنوية، مثل تلقيه ثناء وتشجيعا من مديريه، وهو حافز قوي له في العمل.
الدعم: فعندما يكون العمل صعبا ومُرهقا، يحتاج الموظف إلى دعم من مديريه للمساعدة في إنجازه.