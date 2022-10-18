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جريمة "الصور العارية".. مصري يبتز فلسطينية وهذا مصيره

Lebanon 24
18-10-2022 | 16:00
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قضت محكمة مصرية بسجن شاب لمدة 3 سنوات بعد إدانته بابتزار فتاة مقابل عدم نشر صورها العارية التي كانت بحوزته.

وصدر الحكم عن محكمة جنايات محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، بعد تأكد لها أن المدان قد تسلم من الضحية بالفعل نحو 800 ألف جنيه (40 ألف دولار)، وإصراره على طلب مبالغ إضافية.
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ووفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم"، فإن إدارة تحريات ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات كانت قد تلقت بلاغا من محام فلسطيني في الضفة الغربية يفيد بأن موكلته كانت قد تعرفت إلى شاب مصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى أن ذلك الشاب استطاع بعد فترة ومن خلال التواصل عبر الصوت والصورة مع الضحية الحصول على صور عارية لها، ليهددها بها لاحقا في حال لم ترسل له مبالغ مالية معينة.

وتبين من التحقيقات أن المجنى عليها رضخت لتهديد المدان، فحولت له  مبالغ مالية له تقارب 40 الف دولارا عن طريق شركة تحويل الأموال، بيد أن الشاب لم يكتف بما حصل عليه وطلب المزيد.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها بسجنه.
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