Advertisement

الحملظروفك جيّدة تنجذب للحب والتسلية ..تقضي وقتك الترفيهيّ مع أصدقاء و معارف وتكون إيجابيّ مع الجميع.. فقط راقب صراحتك ولا تقحم نفسك بخصوصيّات الآخرين ..يوم مناسب للتسوّق والشراء والتجديد .الثورتكون الظروف جيدة لإصلاح مشاكل عائلية وتتوصّل لحلول ممكنة ..وقت مثالي للبيع والإرسال واستلام الأشياء ..خففّ من ترددك بهذا اليوم و وازن أمورك بعيداً عن المشاعر وكن مرناً قليلاً ..عليك أن تتأكد أنك الأكثر حظّاً بالفترة المقبلة ..قد يكون هناك تطور ما يتعلق بمنزل أو عقار أو شيء ثمين تمتلكه .الجوزاءتنشط بهذا اليوم اجتماعيّاً و لديك دقة ملاحظة وذكاء وبديهة ولا شيء يفوتك ..كذلك كلامك أكثر وفضولك كبير وتنقلاتك متعددة ..بسبب موقع القمر قد تبدي اهتمام تجاه أمور تخصّ الاخوة ربما الأقارب أو بمحيطك المباشر.السرطانانتبه من مصاريف ماليّة إضافية لهذا اليوم احسب جيّداً كي لا تندم.. لو كان لديك مكاسب جيدة.. بناحية ثانية قد تشعر أنّك بحاجة للراحة والاسترخاء وتأجيل الأعمال ..هناك أمر تنتظر أن تنجزه لترتاح ويومك هذا مناسب لذلك وهناك تحسّن ماديّ مقبل.الأسدباستمرار القمر عندك فإنّك تتمتّع بأفضل الحظوظ ويعطيك الفلك فرص على كافة الأصعدة و توازن عقلي وراحة نفسيّة وبإمكانك المبادرة بأي مجال.. لديك أيضاً بهذا اليوم تنقلات ولقاءات وحياة إجتماعيّة ممتعة مسليّة كما تحب وأكثر.العذراءعليك تأجيل أمور مثل السفر والعمل المهمّ وتوقيع أوراق وتعاملات ماليّة ..يوم يحمل بعض التعب وتشعر بكثرة الحاسدين والنمّامين كما تفقد ثقتك بالأشخاص الذين تتعامل معهم ..انتبه أيضاً للصحّة وتجنّب التوتّر الذي يفرغ طاقتك.الميزانخلال النهار لديك حظوظ مهمّة وخطط للتجديد مع الأصدقاء الذين تثق بهم وتخبرهم بما لديك من معلومات جديدة وتجد منهم كلّ الدعم ..عندك مكاسب جيدة ومفاجآت سارّة لذلك استغلّ هذا اليوم بشكل إيجابيّ..كذلك تكون جاذبيتك عالية.العقرببيومك هذا تعيش عدّة أجواء وظروف منها مايناقض الآخر وخاصّة أنها تجعلك عصبيّاً ..تكره وتحب بآن واحد وتريد ولاتريد مشاعرك مضطربة مؤقتاً.. بناحية ثانية لاتكن حساسّاً تجاه كلام يقال عنك للتقليل من مكانتك كن واثقاً بنفسك ..سمة عطارد تحمل لك مفاجآت سارّة منها مادية وعاطفية.القوسينقضي يومك بشكل إيجابي وتشعر بحالة من النشاط والتفاؤل.. يكون نهارك للتجديد والإنفتاح و خاصّة بنواحي العلاقات الاجتماعية ..تبدو أكبر مكانة وقيمة و موفّق بأمور مثل السفر والتعليم ..استعدّ لأفضل فترة ماليّة.الجديانتبه مولود برج الجدي من بعض التوتر بهذا اليوم والمطلوب منك أن تكون أكثر مسؤولية ..قد يصيبك تقلّب بالمزاج ولاتنفذ ماتخطط له و لاتنجز كلّ الأعمال ..الفلك يدعوك أن تنتبه من نواحي الصحّة وبعلاقتك مع المحيطين بك.. سمة عطارد منتظرة تعطيك فترة استثنائيّة لحلول وتغييرات إيجابيّة.الدلوتخفّ التحديات وحالة القلق والتوتّر حيث تكون أكثر طمأنينة..الفترة ملائمة لتحسين وضعك الماديّ وللتعاملات الرسمية وبأمور السفر وعلاقات جديدة وربح ماديّ مهمّ.. تشكل سمة للزهرة و سبيكا تحمل مفاجآت سارّة و بتحقيق أمر تنتظره.الحوتبهذا اليوم تشعر ببعض التعب والروتين يحيط بك والعمل المرهق ..عليك أن تنتبه للصحّة وخاصّة خلال النهار حيث تكون الأعمال كثيرة لذا حاول أن لاتبذل مجهود شاق كي لاتتعرض للإجهاد ..قد تدفع مصروف مالي إضافي بهذه الفترة انتبه لوضعك الصحيّ النفسيّ ..لكن بسبب الزوايا تسعدك تطورات مفاجئة منها مايخصّ وضعك الماديّ.