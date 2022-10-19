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حادثة مرعبة: قطار مسرع يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها لنصفين (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:00
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حادثة مرعبة وثقتها كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا، حيث اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين.

 

وحسب المعلومات فإن الحافلة لم تكن تنقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث. وقال شهود عيان إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة فوق السكة، لكن دون جدوى.

 

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة والشركة المشغلة للحافلة تحققان في الحادث.

(روسيا اليوم)

 

المصدر: روسيا اليوم

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