حادثة مرعبة: قطار مسرع يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها لنصفين (فيديو)

حادثة مرعبة وثقتها كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا، حيث اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين.

وحسب المعلومات فإن الحافلة لم تكن تنقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث. وقال شهود عيان إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة فوق السكة، لكن دون جدوى.

A train smashed into an empty bus in Bergen op Zoom, Netherlands, splitting it in half pic.twitter.com/3y60rVAM95 — CNN (@CNN) October 18, 2022 Advertisement

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة والشركة المشغلة للحافلة تحققان في الحادث.

(روسيا اليوم)