مرشح للكونغرس يظهر بفيلم إباحي!

أنتج المرشح المستقل عن كونغرس نيويورك مايك إتكيز أفلام إباحية صريحة للفت الانتباه إلى حملته الانتخابية .

وأصبح مايك إتكيز، المرشح المستقل عن دائرة الكونغرس الـ 12 في نيويورك على جدول الأعمال مع حملته الانتخابية المثيرة للاهتمام للغاية .

ويؤكد في حملته الانتخابية على الحاجة إلى تحديد وحماية الحقوق الجنسية بوضوح، وسرعان ما أثارت حملة إيتكيز الانتخابية الجدل في جميع أنحاء العالم .

وظهر مايك إتكيز، في فيديو مدته 13 دقيقة رافقته فيه نيكول سيج حيث تم تحميل لقطات للثنائي على مواقع الأفلام الجنسية.

وقال إتكيز، في تصريح غريب للصحافة الأميركية حول فيلمه الجنسي، الذي شوهد أكثر من 100 ألف مرة في وقت قصير: "إذا تحدثت فقط عن ذلك، فلن يظهر ذلك التزامي بهذه القضية".

وأضاف في الفيديو: "لا أحد يجبرني على أن أكون هنا، أنا لست تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

(تركيا الآن)