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"رأيت الموت بعيني"... دبة تُهاجم متسلقاً وهكذا نجا!

Lebanon 24
19-10-2022 | 11:00
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"رأيت الموت بعيني"، بهذه الكلمات اختصر ياباني ثوانٍ معدودة عاشها خلال معركة مع دبة عند حافة جبل كان يتسلّقه في مدينة تشيتشيبو في محافظة سايتاما.

الحكاية بدأت حينما كان الرجل يتسلق قمة جبل فوتاجو، فاعترضت طريقة دبة لا بأس بحجمها كانت في طريقها للانقضاض عليه، إلا أن متسلق الجبال كان حكيماً بدأ بلكمها على وجهها عدة مرات متتالية.
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وبينما حاول الصراخ لإخافتها، عاودت المفترسة محاولتها لالتهامه، إلا أنها باءت أخيراً بالفشل، حيث عاودت أدراجها بعيدة عنه.

وعلى الرغم من أن الحادثة لم تتجاوز ثوانٍ معدودة، إلا أن تركت في قلب الياباني أثراً لن يمحى، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".

وقال الرجل عن تجربته، إنه رأى الموت بثوان، معتقداً أن أنثى الدب هاجمته خوفاً منه على صغارها.

كما أضاف: "نجوت من الموت بأعجوبة".
 
 
(العربية)
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