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حوت يخرج فجأة من تحت الماء يصيب الصيادين بالرعب (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2022 | 06:12
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فوجئ أب وابنه كانوا على متن قارب صيد، بحوت أحدب ضخم بدا وكأنه يطير فوق الماء، قبل أن يصطدم بقاربهما، لتتحول رحلة عادية لصيد الأسماك إلى حدث نادر في حياتهما.
 
 
وذكرت وسائل إعلام أن الابن يدعى زاك بيلر كان برفقة والده على متن قاربهما، قرب ساحل نيوجيرسي في الولايات المتحدة في رحلة صيد عادية. وأثناء الرحلة، بدأت أسماك صغيرة تتطاير في الهواء، قبل أن يظهر الحوت الأحدب هائل الحجم من تحت الماء، لـ"يطير" هو الآخر. ويقفز الحوت في الهواء، قبل أن يرتطم بالقارب، وسط ذهول الأب وابنه أمام هذا المشهد المخيف.
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ونشر الابن مقطع الفيديو على حساباته بمواقع التواصل، وعلق عليه قائلا "لقطات ملحمية لحوت!. ضرب جانب قاربنا".
 
 
 
يذكر أن طول الحوت الأحدب يصل إلى 18 مترا، ووزن 40 طنا، أما طول الزعانف فيبلغ 5 أمتار، فيما يصل عرض ذيله إلى 5.5 أمتار، ويشتهر بالحركات البهلوانية التي يقوم بها.
المصدر: سبوتنيك
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