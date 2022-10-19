رجل يلجأ لحيلة ماكرة لجذب الزبائن إلى مقهاه (صور)





وطبع على الورقة صورة العملة الأردنية من فئة 50 دينارا، ثم تم طويها لتبدو في الوهلة الأولى كأنها حقيقية، ورميت في أحد شوارع العاصمة عمان قرب المقهى.

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وبمجرد التقاط الورقة وفتحها تكشف الخدعة، حيث أنها قسيمة خصم لرواد مقهاه وضعت بشكل متعمد لتجذب الانتباه والترويج للمقهى بفكرة جديدة، لكن تلك الفكرة ألقت بصاحبها في السجن.



وكتب على الورقة العبارة التالية: "شو مشت عليك!.. كوبون خصم 20% على الأرجيلة وكافة المشروبات" مع صورة لأرجيلة. لجأ مالك مقهى أردني إلى طريقة طريفة وماكرة للترويج لمقهاه، حيث قام بطي ورقة بطريقة تخدع الناس ليظنوا أنها نقود، وألقى بها أمام محله لجذب الزبائن.وطبع على الورقة صورة العملة الأردنية من فئة 50 دينارا، ثم تم طويها لتبدو في الوهلة الأولى كأنها حقيقية، ورميت في أحد شوارع العاصمة عمان قرب المقهى.وبمجرد التقاط الورقة وفتحها تكشف الخدعة، حيث أنها قسيمة خصم لرواد مقهاه وضعت بشكل متعمد لتجذب الانتباه والترويج للمقهى بفكرة جديدة، لكن تلك الفكرة ألقت بصاحبها في السجن.وكتب على الورقة العبارة التالية: "شو مشت عليك!.. كوبون خصم 20% على الأرجيلة وكافة المشروبات" مع صورة لأرجيلة.

مقهى في #الأردن يحاول الترويج لنفسه بهذه الطريقة 😂😂

عنجد عجبتني الفكرة شعب ما له حل 😂😂 pic.twitter.com/s0rXJykfKi — افنان الفاخوري (@selenathetwin) October 17, 2022

على إثر ذلك، أحالت السلطات الأردنية الثلاثاء مالك المقهى للمدعي العام، وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، بورود معلومات حول قيام مالك أحد المقاهي في العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من فئة 50 دينارا من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه.



وأكد السرطاوي في بيان له "أنه جرى ضبط ذلك الشخص وكافة الأوراق المصورة لديه وستتم إحالته للقضاء".

وبحسب القانون الأردني، يعاقب كل من يمارس هذه الأفعال دون الحصول على تفويض من السلطات المختصة، بالأشغال المؤقتة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، استنادا لنص المادة (242) من قانون العقوبات الأردني.