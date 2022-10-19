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برجك اليوم

Lebanon 24
19-10-2022 | 23:00
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الحمل:
قد يكون الموظفون المرؤوسون متعاونين ، وقد يساعدك ذلك على إكمال المشاريع المؤجلة.
الثور:
قد تساعدك مهارات الاتصال الخاصة بك من حيث الجبهة المهنية.
الجوزاء:
من المحتمل أن يكون مستوى طاقتك مرتفعًا.
السرطان:
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قد تشعر اليوم بالبلادة والتعاسة في العمل.
العذراء:
يمكنك متابعة حدسك قبل اتخاذ أي مبادرات قد تساعدك في العمل.
الأسد:
من المحتمل أن تتواصل مع منظمة اجتماعية جديدة.
الميزان:
سيكون هناك بعض الزخم في جبهة العمل.
العقرب:
قد تشعر بانعدام الثقة ، مما قد يؤثر على عملك.
القوس:
قد يكون أداءك أفضل من حيث الحياة المهنية.
الجدي:
يمكن أن يمنحك رئيسك مسؤوليات جديدة فيما يتعلق بالترقيات.
الدلو:
قد تكون مشتتًا نحو أهدافك ، مما قد يؤثر على كفاءة عملك.
الحوت:
قد تخرج من حالة الفوضى في العمل.
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