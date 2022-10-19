27
o
بيروت
29
o
طرابلس
7
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
7
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تعرفوا على أطول قطار ركاب في العالم
Lebanon 24
19-10-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يتوجه الكثير من عشاق السكك الحديدية إلى سويسرا في وقت لاحق من أكتوبر، ليشهدوا تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركاب في العالم، وذلك عبر جبال الألب السويسرية.
وتعتزم سكك حديد "ريشن" السويسرية في 29 من شهر أكتوبر الجاري، تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، في رحلة تستغرق مدتها ساعة، تسير على طول ممر "ألبولا" الشهير، بين المناظر الطبيعية في منطقة "جراوبوندين" لمسافة 25 كيلومترا تقريبا.
Advertisement
وتتطلب العملية، التي تعد في حد ذاتها إنجازا هندسيا للسكك الحديدية، 7 من سائقي القطارات، و21 فنيا، لتشغيل ما يصل إلى 100 من العربات على خطوط سكك حديدية جبلية ضيقة ذات منحنيات وعرة.
ويمر مسار خط "ألبولا" (الذي يمتد من بريدا إلى ما بعد فيليسور بقليل)، والتابع لقائمة التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو، عبر 48 جسرا و22 نفقا."د ب أ"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار مع برق ورعد.. الطقس ينقلب في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار مع برق ورعد.. الطقس ينقلب في هذا الموعد
07:09 | 2022-10-19
19/10/2022 07:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-19
19/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس من الخفافيش ولا الطيور.. من هنا قد يأتي الوباء التالي!
Lebanon 24
ليس من الخفافيش ولا الطيور.. من هنا قد يأتي الوباء التالي!
08:00 | 2022-10-19
19/10/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انتبهوا نغيّر رأينا".. هل يمهّد باسيل لإعلان ترشّحه للرئاسة؟!
Lebanon 24
"انتبهوا نغيّر رأينا".. هل يمهّد باسيل لإعلان ترشّحه للرئاسة؟!
06:00 | 2022-10-19
19/10/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-10-19
19/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2022-10-20
دب جائع... هكذا داهم احد متسلقي الجبال
02:00 | 2022-10-20
أترغب في نسيان حبيبتك السابقة؟... اليك بعض النصائح
00:49 | 2022-10-20
لا رجال فيها... موسكو أصبحت مدينة للنساء
23:20 | 2022-10-19
السائقون يتصرفون بطريقة عدوانية... ما هي الاسباب؟
23:00 | 2022-10-19
برجك اليوم
16:00 | 2022-10-19
تزن 6 آلاف رطل.. إليكم أثقل سمكة عظمية في العالم
فيديو
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً خلافات عائلة الراحل جورج الراسي تظهر إلى العلن.. نادين مُنعت من حضور "الموريكس دور"! (فيديو)
02:26 | 2022-10-18
20/10/2022 12:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
20/10/2022 12:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
20/10/2022 12:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact